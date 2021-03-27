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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı

    Geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoruna imza attı. Amiral gemisi telefonlar Çin, Avrupa ve ABD'deki tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandı.
    27 Mart 2021, 16:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı
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    OnePlus yeni amiral gemisi telefonlarını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Çinli şirket OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerine yönelik talebin son derece yüksek olduğunu ortaya koyan yeni veriler paylaştı.

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    Şirketin kendi ana vatanı Çin'de 50 dakika içinde 15 milyon dolarlık ön sipariş rakamına ulaşıldı. Ülkede akıllı telefonlara yönelik talep geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus 8 serisine kıyasla %300 daha yüksek.

    Avrupa'da da iyi karşılandı

    Amiral gemisi telefonlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de iyi karşılandı. Avrupa'da talep OnePlus 8 serisine göre %140 oranında artarken, ABD'de bu rakam %95.6 seviyesinde.

    OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus'ın oldukça güçlü olduğu Hindistan'da ise ilk partinin tamamı 2 saat içinde tükendi. Ancak şirket bu süre zarfında kaç adet OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro satıldığı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı.



    https://www.gizchina.com/2021/03/26/oneplus-9-and-9-pro-broke-records-in-china-europe-and-the-us/
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