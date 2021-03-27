OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı

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OnePlus yeni amiral gemisi telefonlarını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Çinli şirket OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerine yönelik talebin son derece yüksek olduğunu ortaya koyan yeni veriler paylaştı.

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Şirketin kendi ana vatanı Çin'de 50 dakika içinde 15 milyon dolarlık ön sipariş rakamına ulaşıldı. Ülkede akıllı telefonlara yönelik talep geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus 8 serisine kıyasla %300 daha yüksek.

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Avrupa'da da iyi karşılandı

Amiral gemisi telefonlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de iyi karşılandı. Avrupa'da talep OnePlus 8 serisine göre %140 oranında artarken, ABD'de bu rakam %95.6 seviyesinde.

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OnePlus'ın oldukça güçlü olduğu Hindistan'da ise ilk partinin tamamı 2 saat içinde tükendi. Ancak şirket bu süre zarfında kaç adet OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro satıldığı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı.

https://www.gizchina.com/2021/03/26/oneplus-9-and-9-pro-broke-records-in-china-europe-and-the-us/

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