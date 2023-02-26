OnePlus Ace 2 Dimensity Edition'ın tasarımı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 2 serisini genişletmeye hazırlanan şirket şimdilerde seriye Dimensty işlemciden güç alacak bir cihaz için çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde birçok özelliği sızdırılan OnePlus Ace 2 Dimensity Edition'ın yakın bir zamanda da tasarımı sızdırıldı.

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak

Dimensity 9000 yonga seti tarafından desteklenecek OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, DigitalChatStation tarafından sızdırılan görsele göre arka yüzünde aynı anda parlak ve mat bir görünüm sağlayan ipek cam arka panele sahip olacak. Arka kamera modulü ise iki halkadan oluşmakta. Halkaların ilkinde 64MP OmniVision OV64M ana kamera bulunurken diğer halkada ise 8MP Sony IMX355 ultra geniş kamera ve 2MP GalaxyCore GC02M makro kamera bulunacak.

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80W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile gelmesi beklenen cihaz, 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Daha önceki raporlara göreyse cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine sahip varyantın yaklaşık 410 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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