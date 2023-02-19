Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen OnePlus Ace 2, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç almakta. Anca şirket şimdilerde cihazın Dimensty yonga setinden güç alan bir versiyonunu hazırlıyor. Söylentilere göreyse yakında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alan varyanta göre ufak değişikliklere sahip olacak.

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İşte OnePlus Ace 2 Dimensity Edition'ın beklenen özellikleri ve fiyatı:

PHP110 model numarasına sahip OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, MediaTek Dimensity 9000 SoC'den güç alacak. 1.5K düz ekran ile değiştirilecek Ace 2 Dimensity Edition, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

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100W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 64MP OmniVision OV64M ana kameranın ev sahipliği yaptığı 8MP Sony IMX355 ultra geniş kamera ve 2MP GalaxyCore GC02M makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir.

Sızdırılan rapora göre Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine sahip varyantın yaklaşık 410 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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OnePlus Ace 2 Dimensity Edition yakında piyasaya sürülecek