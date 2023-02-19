OnePlus Ace 2 Dimensity Edition yakında piyasaya sürülecek

İşte OnePlus Ace 2 Dimensity Edition'ın beklenen özellikleri ve fiyatı:
PHP110 model numarasına sahip OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, MediaTek Dimensity 9000 SoC'den güç alacak. 1.5K düz ekran ile değiştirilecek Ace 2 Dimensity Edition, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak.
100W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 64MP OmniVision OV64M ana kameranın ev sahipliği yaptığı 8MP Sony IMX355 ultra geniş kamera ve 2MP GalaxyCore GC02M makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir.
Sızdırılan rapora göre Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine sahip varyantın yaklaşık 410 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah