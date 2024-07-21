Vivo V40 Pro, Ağustos ayında piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Vivo Watch GT'yi piyasaya süren şirket, şimdilerde yeni akıllı telefon serisi Vivo V40 üzerinde çalışmakta. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriden Vivo V40 Pro ise yakın bir zamanda BIS'te görüntülendi.

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İşte Vivo V40 Pro'nun beklenen özellikleri:

Lansmana sayılı günler kala BIS'te görüntülenen Vivo V40 Pro, V2347 model numarası ile listelendi. Vivo V30 Pro'nun Vivo S18 Pro'nun yeniden markalanmış hali olmasından ötürü ise V40 Pro'nun da S19 Pro'nun yeniden markalanmış hali olması beklenmekte.

Tam Boyutta Gör Eğer Vivo V40 Pro, S19 Pro'nun yeniden markalanmış hali olursa 120 Hz yenileme hızına ve 4.500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. İşlemci tarafında ise cihaz, MediaTek Dimensity 9200+ SoC tarafından desteklenebilir.

80W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile desteklenmesi beklenen V40 Pro, kamera tarafında ise 50MP Sony IMX921 ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 50MP 2x telefoto portre kamerasından oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Son olarak ön tarafta ise 50MP selfie kamerası ile donatılması muhtemel.

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