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    Vivo V40 Pro, Ağustos ayında piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

    Lansmana sayılı günler kala V40 serisinden Vivo V40 Pro, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Vivo V40 Pro, Ağustos ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Vivo Watch GT'yi piyasaya süren şirket, şimdilerde yeni akıllı telefon serisi Vivo V40 üzerinde çalışmakta. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriden Vivo V40 Pro ise yakın bir zamanda BIS'te görüntülendi.

    İşte Vivo V40 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Lansmana sayılı günler kala BIS'te görüntülenen Vivo V40 Pro, V2347 model numarası ile listelendi. Vivo V30 Pro'nun Vivo S18 Pro'nun yeniden markalanmış hali olmasından ötürü ise V40 Pro'nun da S19 Pro'nun yeniden markalanmış hali olması beklenmekte.  

    Vivo V40 Pro, Ağustos ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Eğer Vivo V40 Pro, S19 Pro'nun yeniden markalanmış hali olursa 120 Hz yenileme hızına ve 4.500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. İşlemci tarafında ise cihaz, MediaTek Dimensity 9200+ SoC tarafından desteklenebilir.

    80W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile desteklenmesi beklenen V40 Pro, kamera tarafında ise 50MP Sony IMX921 ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 50MP 2x telefoto portre kamerasından oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Son olarak ön tarafta ise 50MP selfie kamerası ile donatılması muhtemel.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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