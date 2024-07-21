Vivo V40 Pro, Ağustos ayında piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo V40 Pro'nun beklenen özellikleri:
Lansmana sayılı günler kala BIS'te görüntülenen Vivo V40 Pro, V2347 model numarası ile listelendi. Vivo V30 Pro'nun Vivo S18 Pro'nun yeniden markalanmış hali olmasından ötürü ise V40 Pro'nun da S19 Pro'nun yeniden markalanmış hali olması beklenmekte.
80W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile desteklenmesi beklenen V40 Pro, kamera tarafında ise 50MP Sony IMX921 ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 50MP 2x telefoto portre kamerasından oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Son olarak ön tarafta ise 50MP selfie kamerası ile donatılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.