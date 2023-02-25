iQoo Z7'nin lansman posteri ortaya çıktı

iQoo Z7 serisi Mart ayında piyasaya sürülebilir
V2270A ve V2272A model numaralı iQOO Z7 ve iQOO Z7 Pro, 5G'yi destekleyecek. iQoo Z6 ve iQoo Z6x'in halefi olacak cihazlar hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı olsa da yakın zamanda cihazların detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.