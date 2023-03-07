OnePlus Buds Pro 2 Lite iddialı özelliklerle geliyor

OnePlus Buds Pro 2 amiral gemisi kulaklıkların biraz daha kırpılmış versiyonu olan OnePlus Buds Pro 2 Lite kulaklık modeli Hindistan’dan sonra Çin’de de resmiyet kazandı. Kulaklık Hans Zimmer imzasını taşıyor.

OnePlus Buds Pro 2 Lite özellikleri ve fiyatı

OnePlus Buds Pro 2 Lite kulaklık modelinde 11mm ve 6mm olmak üzere çift sürücüye yer veriliyor. Böylece çok daha yüksek ses kalitesine erişilebiliyor. Mekânsal ses desteği unutulmazken ünlü besteci Hans Zimmer de optimizasyona katkı sağlamış.

OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

48 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık 54ms gecikme süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 ile bağlantı kurarken tek şarjda ANC kapalı 9 saat kullanmak mümkün. Kutusu ise 30 saat daha katkı sağlıyor. Abisinden farklarına gelecek olursak kablosuz şarj ve kafa takibi özelliklerine yer verilmemiş. Fiyatı 115$ olarak belirlenmiş.

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OnePlus Buds Pro 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı