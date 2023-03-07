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    OnePlus Buds Pro 2 Lite iddialı özelliklerle geliyor

    OnePlus Buds Pro 2 Lite tam kablosuz kulaklık modeli güçlü gürültü engelleme, çift sürücü, uzun kullanım süreleri gibi abisinden pek çok özelliği miras almış.   
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    OnePlus Buds Pro 2 Lite
    OnePlus Buds Pro 2 amiral gemisi kulaklıkların biraz daha kırpılmış versiyonu olan OnePlus Buds Pro 2 Lite kulaklık modeli Hindistan’dan sonra Çin’de de resmiyet kazandı. Kulaklık Hans Zimmer imzasını taşıyor.

    OnePlus Buds Pro 2 Lite özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Buds Pro 2 Lite kulaklık modelinde 11mm ve 6mm olmak üzere çift sürücüye yer veriliyor. Böylece çok daha yüksek ses kalitesine erişilebiliyor. Mekânsal ses desteği unutulmazken ünlü besteci Hans Zimmer de optimizasyona katkı sağlamış.

    48 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık 54ms gecikme süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 ile bağlantı kurarken tek şarjda ANC kapalı 9 saat kullanmak mümkün. Kutusu ise 30 saat daha katkı sağlıyor. Abisinden farklarına gelecek olursak kablosuz şarj ve kafa takibi özelliklerine yer verilmemiş. Fiyatı 115$ olarak belirlenmiş.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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