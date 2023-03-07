OnePlus Buds Pro 2 Lite iddialı özelliklerle geliyor

OnePlus Buds Pro 2 Lite özellikleri ve fiyatı
OnePlus Buds Pro 2 Lite kulaklık modelinde 11mm ve 6mm olmak üzere çift sürücüye yer veriliyor. Böylece çok daha yüksek ses kalitesine erişilebiliyor. Mekânsal ses desteği unutulmazken ünlü besteci Hans Zimmer de optimizasyona katkı sağlamış.
48 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık 54ms gecikme süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 ile bağlantı kurarken tek şarjda ANC kapalı 9 saat kullanmak mümkün. Kutusu ise 30 saat daha katkı sağlıyor. Abisinden farklarına gelecek olursak kablosuz şarj ve kafa takibi özelliklerine yer verilmemiş. Fiyatı 115$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez