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    OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: Çift sürücü, aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses

    OnePlus bugün amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte Buds Pro 2 kablosuz kulaklığını da tanıttı. Yeni model çift sürücü sistemi, aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses desteği ile öne çıkıyor.
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    OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi OnePlus bugün OnePlus 11 akıllı telefonu ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds Pro 2 isimli model daha da iyi ses kalitesi, daha uzun pil ömrü ve diğer bazı önemli iyileştirmeleri beraberinde getririyor.

    Kulaklıkların ses ayarı Dynaudio tarafından yapıldı. Buna bağlı olarak daha sürükleyici bir dinleme deneyimi vaat ediyor. OnePlus Buds Pro 2 tıpkı OPPO Enco X2 gibi 11 mm ve 6 mm olmak üzere çift sürücü sistemine sahip.

    OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    48 desibele kadar aktif gürültü engelleme

    Kablosuz kulaklık 48 desibele kadar kadar aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi sunuyor. Önceki modelin gürültü azaltma seviyesi 40 desibeldi. OnePlus Buds Pro 2 ayrıca 360 derece uzamsal ses ve LHDC 5.0 codec desteği ile öne çıkıyor.

    OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli markanın yeni kablosuz kulaklığında Bluetooth 5.3 LE desteği ve birden fazla cihaza eş zamanlı bağlantı özelliği de mevcut. Tüm bunlara ek olarak düşük gecikme modu (54 ms) ve IP55 toza ve suya dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.
    OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Buds Pro 2'nin şarj kutusu ile birlikte 39 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Şarj kutusu olmadan 9 saat dayanıyor. Aktif gürültü engelleme açıkken bu rakamların sırasıyla 25 ve 6 saate düştüğünü belirtelim. Kablosuz kulaklık 9 Ocak'ta 130 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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