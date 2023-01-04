OnePlus Buds Pro 2 tanıtıldı: Çift sürücü, aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses

Kulaklıkların ses ayarı Dynaudio tarafından yapıldı. Buna bağlı olarak daha sürükleyici bir dinleme deneyimi vaat ediyor. OnePlus Buds Pro 2 tıpkı OPPO Enco X2 gibi 11 mm ve 6 mm olmak üzere çift sürücü sistemine sahip.
48 desibele kadar aktif gürültü engelleme
Kablosuz kulaklık 48 desibele kadar kadar aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi sunuyor. Önceki modelin gürültü azaltma seviyesi 40 desibeldi. OnePlus Buds Pro 2 ayrıca 360 derece uzamsal ses ve LHDC 5.0 codec desteği ile öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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