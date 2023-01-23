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    Anlık Bildirim

    OnePlus'ın klavyesi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüsü

    OnePlus önümüzdeki ay ilk klavyesini tanıtacak. Çinli şirket lansman için hazırlık yaparken cihazın tasarımı hakkında ipuçları veren ilk görüntü de internete düştü.
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    OnePlus'ın klavyesi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüsü Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi OnePlus'ın ilk klavyesi 7 Şubat 2023 tarihinde tanıtacak. Lansman için geri sayıma geçilirken cihazın ilk görüntüsü de internete düştü.

    Yayınlanan fotoğraf beyaz renkli klavyeyi ortaya koyarken aynı zamanda henüz ne işe yaradığı bilinmeyen kırmızı yuvarlak bir düğme ve sarı Enter tuşuna sahip olduğunu gösteriyor.

    OnePlus web sitesinde artık klavyenin yer aldığı ayrı bir sayfa da var. Cihazın Mart ila Mayıs aylarında seri üretime gireceği bildiriliyor. Yani satın almak isteyenlerin hatırı sayılı bir süre beklemesi gerekecek.

    OnePlus'ın klavyesi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüsü Tam Boyutta Gör

    OnePlus Keyboard neler sunacak?

    Çift contalı tasarıma sahip olacak mekanik klavye tuşlara basıldığında yumuşak bir ses çıkaracak. Ayrıca alüminyum kasa ile geleceğini belirtelim. Klavyenin tuşları yazılım desteği sayesinde yeniden programlanabilecek.

    OnePlus ayrıca 7 Şubat'ta amiral gemisi OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklığın global lansmanını da yapacak.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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