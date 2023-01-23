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Çinli teknoloji devi OnePlus'ın ilk klavyesi 7 Şubat 2023 tarihinde tanıtacak. Lansman için geri sayıma geçilirken cihazın ilk görüntüsü de internete düştü.

Yayınlanan fotoğraf beyaz renkli klavyeyi ortaya koyarken aynı zamanda henüz ne işe yaradığı bilinmeyen kırmızı yuvarlak bir düğme ve sarı Enter tuşuna sahip olduğunu gösteriyor.

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OnePlus web sitesinde artık klavyenin yer aldığı ayrı bir sayfa da var. Cihazın Mart ila Mayıs aylarında seri üretime gireceği bildiriliyor. Yani satın almak isteyenlerin hatırı sayılı bir süre beklemesi gerekecek.

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OnePlus Keyboard neler sunacak?

Çift contalı tasarıma sahip olacak mekanik klavye tuşlara basıldığında yumuşak bir ses çıkaracak. Ayrıca alüminyum kasa ile geleceğini belirtelim. Klavyenin tuşları yazılım desteği sayesinde yeniden programlanabilecek.

OnePlus ayrıca 7 Şubat'ta amiral gemisi OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklığın global lansmanını da yapacak.

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OnePlus'ın klavyesi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüsü