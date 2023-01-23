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    Anlaşma tamam: Samsung, Nokia'nın 5G patentlerini kullanmaya devam edecek

    Nokia ve Samsung arasındaki lisans anlaşmasının süresi geçen yılın sonlarında dolmuştu. İki teknoloji devi 5G patentleri üzerine yeni bir çapraz lisans anlaşması imzaladı.
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    Samsung, Nokia'nın 5G patentlerini kullanmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı Nokia gelirinin büyük bir kısmını patentli teknolojilerinin kullanımına ilişkin telif ücretlerinden elde ediyor. Dolayısı ile Samsung Electronics ile lisans anlaşmasının uzatılması şirket için dönüm noktası niteliğinde bir olay.

    Nokia, Güney Koreli dev ile çok yıllı yeni bir çapraz lisans anlaşması imzaladı. Lisans ücreti ödemeleri 1 Ocak'tan itibaren yeniden devreye girdi. Bir önceki lisans anlaşmasının süresi geçen yılın sonunda dolmuştu ve şimdi taraflar bunu tazeledi.

    5G alanındaki çözümleri kapsıyor

    Nokia'nın 5G ve diğer temel teknolojik çözümlerini kapsayan anlaşma mevcut ortamda Samsung için stratejik öneme sahip. Şirket bu lisanslar sayesinde, Nokia'nın patentli teknolojilerini kullanarak cihaz üretmeye devam edebilecek.

    Samsung, Nokia'nın 5G patentlerini kullanmaya devam edecek Tam Boyutta Gör

    Yeni lisans anlaşmasının şartları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Nokia temsilcileri anlaşmanın dostane ilkeler çerçevesinde imzalandığını belirtiyor. Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

    "Bu anlaşma her iki şirkete de inovasyon yapma özgürlüğü veriyor ve Nokia'nın patent portföyünün gücünü, onlarca yıldır Ar-Ge'ye yaptığı yatırımı ve hücresel standartlara ve diğer teknolojilere yaptığı katkıyı yansıtıyor."

    Oppo ve Vivo anlaşma sağlayamadı

    Finlandiyalı şirket geçtiğimiz Aralık ayında Huawei ile arasındaki lisans anlaşmasını uzatmıştı. Ancak diğer iki Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ve Vivo, Finli şirketin temsilcileriyle henüz bir anlaşmaya varamamış durumda.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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