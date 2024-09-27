OnePlus’ın yeni Ace serisinden önemli haberler var

OnePlus'ın Ace 5 serisi üzerinde çalıştığına dair sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir duyumcu Digital Chat Station, yakın zamanda Weibo'da yaptığı bir paylaşımda, Ace 5 serisinin Aralık ayı sonunda veya Ocak ayı başlarında tanıtılacağını iddia etti. Bugün duyumcu, Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerinin batarya kapasitelerine dair yeni bilgiler paylaştı.

Duyumlara göre, her iki cihaz da 6500mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Ancak batarya kapasitesinin 6300-6500mAh arasında değişeceği belirtiliyor. Ayrıca, bataryanın yaklaşık %10 civarında silikon içereceği bilgisi verildi. Ace 5 serisinin 100W çift hücreli hızlı şarjı destekleyeceği de ekleniyor. Pro modelinin telefoto lensinde JN1 sensörünün kullanılacağı söyleniyor. Cihazların seramik bir yapıya sahip olacağı ve düz ekran tasarımıyla geleceği de sızıntılar arasında.

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Daha önceki bir iddiaya göre, Ace 5 Pro ve Ace 5 modellerinde 1.5K çözünürlük sunan BOE X2 ekran kullanılacak. Ayrıca, cihazların dayanıklılığını artırmak için metal bir orta çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise her iki modelin de 1/1.56 inç büyüklüğünde bir sensör ile donatılmış Sony IMX9 serisi 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yazılım tarafında ise cihazların ColorOS 15 tabanlı Android 15 ile geleceği düşünülüyor.

OnePlus, şu anda OnePlus 13 modelinin lansmanına odaklanmış durumda. Şirket, bu cihazın Ekim ayında Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile duyurulacağını resmen açıkladı.

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