OnePlus’ın yeni Ace serisinden önemli haberler var

OnePlus'ın Ace 5 serisi üzerinde çalıştığına dair sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir duyumcu Digital Chat Station, yakın zamanda Weibo'da yaptığı bir paylaşımda, Ace 5 serisinin Aralık ayı sonunda veya Ocak ayı başlarında tanıtılacağını iddia etti. Bugün duyumcu, Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerinin batarya kapasitelerine dair yeni bilgiler paylaştı.
Duyumlara göre, her iki cihaz da 6500mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Ancak batarya kapasitesinin 6300-6500mAh arasında değişeceği belirtiliyor. Ayrıca, bataryanın yaklaşık %10 civarında silikon içereceği bilgisi verildi. Ace 5 serisinin 100W çift hücreli hızlı şarjı destekleyeceği de ekleniyor. Pro modelinin telefoto lensinde JN1 sensörünün kullanılacağı söyleniyor. Cihazların seramik bir yapıya sahip olacağı ve düz ekran tasarımıyla geleceği de sızıntılar arasında.
Daha önceki bir iddiaya göre, Ace 5 Pro ve Ace 5 modellerinde 1.5K çözünürlük sunan BOE X2 ekran kullanılacak. Ayrıca, cihazların dayanıklılığını artırmak için metal bir orta çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise her iki modelin de 1/1.56 inç büyüklüğünde bir sensör ile donatılmış Sony IMX9 serisi 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yazılım tarafında ise cihazların ColorOS 15 tabanlı Android 15 ile geleceği düşünülüyor.
OnePlus, şu anda OnePlus 13 modelinin lansmanına odaklanmış durumda. Şirket, bu cihazın Ekim ayında Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile duyurulacağını resmen açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu