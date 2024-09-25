Vivo’nun merak edilen “mini” modeli resmen doğrulandı

Vivo X200 serisinin yeni bir "mini" modeliyle geleceği yönündeki söylentiler doğru çıktı. Vivo’nun Başkan Yardımcısı Jia Jingdong, Vivo X200 Pro Mini ismini resmi olarak doğruladı. Bu duyuruyu, Çinli olimpiyat şampiyonu Zheng Qinwen’i X200 serisinin yeni marka elçisi olarak tanıttığı Weibo gönderisiyle yaptı. Vivo X200 serisinin 14 Ekim’de Çin’de tanıtılması bekleniyor.

Vivo X200 Pro Mini modeliyle ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmadı, ancak bu modelin varlığı, seride birden fazla modelin yer aldığını gösteriyor. X200 serisinde Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Pro Mini ve Vivo X200 Ultra modellerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ultra modelinin gelecek yılın başlarında çıkacağı ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile donatılacağı belirtiliyor. Diğer tüm modellerin ise Dimensity 9400 yonga seti ile gelmesi bekleniyor ve bu yonga seti 9 Ekim’de Çin’de tanıtılacak.

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Vivo X200 Pro Mini, daha kompakt bir cihaz olacak ve 6.3 inç OLED ekranla geleceği söyleniyor. Duyumcu Digital Chat Station’ın Weibo gönderisine göre, bu model Vivo X200 Pro’nun daha küçük bir versiyonu olarak tasarlandı. Yüksek kaliteli bir ekran, özel bir optik ana kamera, hızlı kablolu ve kablosuz şarj sistemleri, güçlü performans ve yüksek yoğunluklu bir batarya ile dikkat çekeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, cihazın hafif bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.

Kompakt form faktörünü tercih eden ancak premium özelliklerden ödün vermek istemeyen kullanıcılar, bu modeli hedef alıyor gibi görünüyor. Pro ismi, serinin en uygun fiyatlı modeli olmayacağını, ancak amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olacağını işaret ediyor.

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