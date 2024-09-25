Vivo’nun merak edilen “mini” modeli resmen doğrulandı

Vivo X200 serisinin yeni bir "mini" modeliyle geleceği yönündeki söylentiler doğru çıktı. Vivo’nun Başkan Yardımcısı Jia Jingdong, Vivo X200 Pro Mini ismini resmi olarak doğruladı. Bu duyuruyu, Çinli olimpiyat şampiyonu Zheng Qinwen’i X200 serisinin yeni marka elçisi olarak tanıttığı Weibo gönderisiyle yaptı. Vivo X200 serisinin 14 Ekim’de Çin’de tanıtılması bekleniyor.
Vivo X200 Pro Mini modeliyle ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmadı, ancak bu modelin varlığı, seride birden fazla modelin yer aldığını gösteriyor. X200 serisinde Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Pro Mini ve Vivo X200 Ultra modellerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ultra modelinin gelecek yılın başlarında çıkacağı ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile donatılacağı belirtiliyor. Diğer tüm modellerin ise Dimensity 9400 yonga seti ile gelmesi bekleniyor ve bu yonga seti 9 Ekim’de Çin’de tanıtılacak.
Vivo X200 Pro Mini, daha kompakt bir cihaz olacak ve 6.3 inç OLED ekranla geleceği söyleniyor. Duyumcu Digital Chat Station’ın Weibo gönderisine göre, bu model Vivo X200 Pro’nun daha küçük bir versiyonu olarak tasarlandı. Yüksek kaliteli bir ekran, özel bir optik ana kamera, hızlı kablolu ve kablosuz şarj sistemleri, güçlü performans ve yüksek yoğunluklu bir batarya ile dikkat çekeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, cihazın hafif bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.
Kompakt form faktörünü tercih eden ancak premium özelliklerden ödün vermek istemeyen kullanıcılar, bu modeli hedef alıyor gibi görünüyor. Pro ismi, serinin en uygun fiyatlı modeli olmayacağını, ancak amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olacağını işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)