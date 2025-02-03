OnePlus, Ace 5 serisine önemli bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor

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OnePlus, yılın başlarında Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerini duyurmuştu. Şimdi ise seriye yeni bir modelin ekleneceği konuşuluyor. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla tanınan kaynaklar, OnePlus'ın yeni bir Ace modeli üzerinde çalıştığını ve bu cihazın güçlü bir Dimensity işlemciyle donatılacağını öne sürüyor.

Yeni Ace 5 serisi modelinin, düz bir ekran tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Cihaz, yüksek performans gerektiren kullanıcılar için özel olarak optimize edilmiş ve ısı dağılımı konusunda gelişmiş bir soğutma teknolojisine sahip olacak. OnePlus'ın yeni soğutma sisteminin, cihazın performansını üst seviyede tutarken aşırı ısınmayı minimuma indirmesi bekleniyor. Ayrıca, bu modelin en iyi benchmark test sonuçlarından birini elde edeceği iddia ediliyor.

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Henüz kesin bir model ismi belirlenmiş değil. Ancak sızdırılan bilgilere göre, Ace 5s ya da Ace 5V olarak adlandırılabilir. Geçmiş sızıntılar, bu cihazın MediaTek'in Dimensity 9 serisi bir yonga setiyle güçlendirileceğini gösteriyor. Bu işlemcinin büyük ihtimalle yakında tanıtılacak olan Dimensity 9350 olduğu tahmin ediliyor. Performans odaklı bu cihazın, yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Ek olarak, kısa odaklı optik ekran içi parmak izi sensörü, güçlü bir 0809 titreşim motoru ve plastik bir orta çerçeve ile geleceği söyleniyor.

Yeni modelin resmi duyurusunun yılın ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor. Bu cihazın, güçlü donanımıyla yakında piyasaya sürülecek olan rakip modellerle rekabet etmesi hedefleniyor. Özellikle Redmi Turbo 4 Pro ve iQOO Z10 Turbo Pro gibi Snapdragon 8s Elite işlemcili cihazlarla aynı dönemde tanıtılması beklenen bu yeni OnePlus modeli, fiyat-performans açısından güçlü bir seçenek sunabilir.

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OnePlus, Ace 5 serisine yeni bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor