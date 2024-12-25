OnePlus 13R, daha büyük pil ve daha ince gövdeyle geliyor

Daha büyük pil, daha ince gövde
OnePlus 13R beklenen özellikleri
OnePlus, 6.400 mAh pil ile telefonun 23 saat video oynatabileceğini iddia ediyor. OnePlus Ace 5 ayrıca, geçtiğimiz senenin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün optimize edilmiş versiyonuyla gelecek.
Telefon, 6,78 inç büyüklüğünde, 1264 x 2.780 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ile gelecek. Kamera tarafında, Ace 5'in gelişmiş görüntü kalitesi vaat eden Sony IMX906 ana kamera sensörüne sahip olduğu doğrulandı.
OnePlus Ace 5 serisi, 26 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak. Ace 5'in global ismi OnePlus 13R'nin ise 7 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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