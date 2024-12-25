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    OnePlus 13R, daha büyük pil ve daha ince gövdeyle geliyor

    OnePlus, Çin'de Ace 5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Küresel olarak OnePlus 13R ismiyle satışa sunulacak telefon, işlemci ve batarya gibi alanlarda önemli yükseltmelerle gelecek.
    OnePlus 13R, daha büyük pil ve daha ince gövdeyle geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Çin'de bir standart ve bir Pro modelden oluşan Ace 5 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Selefine göre önemli yükseltmelerle gelecek olan Ace 5, küresel olarak OnePlus 13R ismiyle satışa sunulacak.

    Daha büyük pil, daha ince gövde

    OnePlus 13R, daha büyük pil ve daha ince gövdeyle geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus Ace 5'in Çin lansmanından önce şirket, telefonun pil kapasitesi ve kalınlığı hakkında açıklamada bulundu. Buna göre telefon önceki nesildeki 5.500 mAh pilden çok daha büyük 6.400 mAh kapasiteli pile sahip olacak. Üstelik pilin büyümesine rağmen selefinden daha ince profilde olacak (kalınlık 8,8 mm'den 8 mm'ye düşecek).

    OnePlus 13R beklenen özellikleri

    OnePlus, 6.400 mAh pil ile telefonun 23 saat video oynatabileceğini iddia ediyor. OnePlus Ace 5 ayrıca, geçtiğimiz senenin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün optimize edilmiş versiyonuyla gelecek.

    Telefon, 6,78 inç büyüklüğünde, 1264 x 2.780 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ile gelecek. Kamera tarafında, Ace 5'in gelişmiş görüntü kalitesi vaat eden Sony IMX906 ana kamera sensörüne sahip olduğu doğrulandı.

    OnePlus Ace 5 serisi, 26 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak. Ace 5'in global ismi OnePlus 13R'nin ise 7 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.

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