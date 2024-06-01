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Tam Boyutta Gör Oppo, şimdilerde küresel pazarlarda da piyasaya sürülmesi beklenen Pad 2'nin halefi Pad 3 üzerinde çalışmakta. Yakın zamanlı bir rapora göreyse bu cihaz ve OnePlus'ın yeni cihazları OnePlus Pad, OnePlus Watch ve OnePlus Buds 3'ün yeni renk seçeneklerini ertelenmiş olabilir.

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Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Pad 3, ertelenmiş olabilir

Tipster Digital Chat Station, yakın zamanlı yeni bir paylaşımında bazı cihazların piyasaya sürülmesinin ertelendiğini açıkladı. Ertelenen ürünler arasında her ikisi de Snapdragon 8 Gen 3 yongasıyla desteklenen Oppo Pad 3 ve OnePlus Pad, Snapdragon W5 içeren OnePlus Watch, OnePlus Buds 3 için yeni renk seçenekleri ve amiral gemisi Enco X3 kulaklıklar yer almakta.

Tam Boyutta Gör Yapılan paylaşımda gecikmelerin nedeni belirtilmese de geçmiş söylentiler, Oppo Pad 3'ün önümüzdeki ay Çin'de piyasaya sürüleceği yönündeydi. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 3K çözünürlüklü (3000 x 2120 piksel) ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç LCD panele sahip olması beklenen cihaz, ayrıca 900 nit maksimum parlaklığa da sahip olabilir.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolamayla eşleştirilecek cihaz, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 9.510mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Android 14 tabanlı ColorOS özel görünümünde çalışacak cihaz kamera tarafında ise 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel arka kameraya sahip olacak.

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İddia: Oppo ve OnePlus'a ait bazı yeni cihazlar ertelendi