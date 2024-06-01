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    İddia: Oppo ve OnePlus'a ait bazı yeni cihazlar ertelendi

    Yakın zamanlı bir söylentiye göre bu haftanın başlarında özellikleri ortaya çıkmaya başlayan Oppo Pad 3 ve OnePlus'ın bazı yeni cihazlarının lansmanı ertelendi. İşte detaylar:
    İddia: Oppo ve OnePlus'a ait bazı yeni cihazlar ertelendi Tam Boyutta Gör
    Oppo, şimdilerde küresel pazarlarda da piyasaya sürülmesi beklenen Pad 2'nin halefi Pad 3 üzerinde çalışmakta. Yakın zamanlı bir rapora göreyse bu cihaz ve OnePlus'ın yeni cihazları OnePlus PadOnePlus Watch ve OnePlus Buds 3'ün yeni renk seçeneklerini ertelenmiş olabilir.

    Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Pad 3, ertelenmiş olabilir

    Tipster Digital Chat Station, yakın zamanlı yeni bir paylaşımında bazı cihazların piyasaya sürülmesinin ertelendiğini açıkladı. Ertelenen ürünler arasında her ikisi de Snapdragon 8 Gen 3 yongasıyla desteklenen Oppo Pad 3 ve OnePlus Pad, Snapdragon W5 içeren OnePlus Watch, OnePlus Buds 3 için yeni renk seçenekleri ve amiral gemisi Enco X3 kulaklıklar yer almakta.

    İddia: Oppo ve OnePlus'a ait bazı yeni cihazlar ertelendi Tam Boyutta Gör
    Yapılan paylaşımda gecikmelerin nedeni belirtilmese de geçmiş söylentiler, Oppo Pad 3'ün önümüzdeki ay Çin'de piyasaya sürüleceği yönündeydi. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 3K çözünürlüklü (3000 x 2120 piksel) ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç LCD panele sahip olması beklenen cihaz, ayrıca 900 nit maksimum parlaklığa da sahip olabilir.

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolamayla eşleştirilecek cihaz, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 9.510mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Android 14 tabanlı ColorOS özel görünümünde çalışacak cihaz kamera tarafında ise 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel arka kameraya sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    bu cihazda play protect sertifikası yok dsl bağlantısı yok çift su girişli çamaşır makinesi tek girişle çalışırmı kasko motor arızasını karşılar mı honda civic benzin/lpg yorumları

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