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    OnePlus'dan 50 inç boyutunda yeni 4K TV geliyor: Teaser'ları yayınlandı

    OnePlus akıllı televizyon ailesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Çinli üretici önümüzdeki günlerde Y1S Pro TV'nin 50 inçlik versiyonunu piyasaya sürecek.
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    OnePlus'tan 50 inç boyutunda yeni 4K TV geliyor
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    OnePlus geçtiğimiz Nisan ayında 43 inç ekran taşıyan Y1S Pro akıllı televizyonunu piyasaya sürmüştü. Çinli üretici yakında seriye 50 inçlik bir model daha ekleyecek. Yeni ürünün tanıtım sayfaları Amazon ve OnePlus web sitelerinde yayınlandı.

    OnePlus TV 50 Y1S Pro, 43 inçlik versiyonla aynı görünüyor. Cihaz 10 bit renk derinliği sunan 4K ekrana sahip olacak. Ayrıca MEMC ve HDR10 teknolojilerini destekleyecek. Tanıtım sayfalarında Dolby Audio destekli 24W hoparlörlerden de bahsediliyor.

    OnePlus'tan 50 inç boyutunda yeni 4K TV geliyor
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    Çok yakında tanıtılacak

    50 inç Y1S Pro, diğer OnePlus cihazlarıyla kusursuz bir bağlantı deneyimi sunacak. Kullanıcılar televizyonun ses seviyesini OnePlus Watch üzerinden ayarlayabilecekler. Ayrıca akıllı TV uyku algılama özelliği sayesinde otomatik olarak uyku moduna geçebilecek.

    OnePlus ve Amazon'un web sitelerinde yayınlanan görüntüler, 50 inç Y1S Pro'nun 8 GB dahili depolama alanı ile geleceğini gösteriyor. Yani 43 inçlik modelle aynı. Televizyonun çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Ancak 27 Haziran'da tanıtılabileceği söyleniyor.

    Kaynakça https://www.oneplus.in/launch/50-y1s-pro https://www.amazon.in/l/28747549031
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