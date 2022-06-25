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    Realme TechLife Watch R100 tanıtıldı: Bluetooth arama, SpO2 ölçümü, 7 gün pil ömrü

    Çinli üretici Realme bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı saatini resmen tanıttı. TechLife Watch R100 olarak adlandırılan model Bluetooth üzerinden arama yapabiliyor.
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    Realme TechLife Watch R100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme markası ürün yelpazesine uygun fiyatlı yeni bir akıllı saat ekledi. TechLife Watch R100 adı altında pazara giriş yapan model, 360 x 360 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunan 1.32 inç TFT LCD ekran taşıyor.

    Akıllı saatin gövdesi IP68 standardına göre suya ve toza karşı koruma sağlarken, kullanıcılara 100'den fazla kadran tasarımı arasından seçim yapma şansı sunuluyor. Kasanın yan tarafında iki adet fiziksel kontrol tuşu mevcut.

    Realme TechLife Watch R100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme TechLife Watch R100, 100’den fazla spor moduna sahip. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen akıllı saat, bağlı olduğu akıllı telefona gelen çağrıları yanıtlama ve arama yapma olanağı da sunuyor.

    Realme TechLife Watch R100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    SpO2 ölçümü ve 7 güne kadar pil ömrü

    Cihazda kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesini sağlayan SpO2 sensörlerine yer verilmiş. Stres seviyesi ve uyku kalitesini izlemenin yanı sıra adım sayar ve yakılan kalori miktarını gösterme gibi özellikleri de var.

    Realme TechLife Watch R100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme TechLife Watch R100, 7 güne kadar kullanım ömrü sağlayan 380 mAh pil içeriyor. Siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşımıza çıkan akıllı saat için belirlenen fiyat etiketi 44 dolar. Online satışlar 28 Haziran'da başlayacak.

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