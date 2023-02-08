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    OnePlus V Fold ve V Flip için tarih verildi: Yakında geliyor

    OnePlus, ilk katlanabilir telefonları OnePlus V Fold ve V Flip için tarih verdi. Katlanabilir pazarda Samsung'un ayak izini takip eden marka, 2022'nin üçüncü çeyreğinde rekabete dahil olacak. 
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    OnePlus V Fold ve V Flip için tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Cloud 11 etkinliğinde OnePlus 11R, mekanik klavye ve OnePlus Buds 2 Pro dahil olmak üzere yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikte kuşkusuz en dikkat çeken duyuru ise uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan OnePlus V Fold ve V Flip modellerinden geldi. Akıllı telefon devi ilk katlanabilir telefonları için tarih paylaştı.

    OnePlus V Fold ve V Flip için tarih belli oldu

    Düzenlenen etkinlikte OnePlus, OnePlus V Fold ve V Flip katlanabilir telefonların 2022’nin üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında OnePlus CEO’su Pete Lau, şirketin ilk katlanabilir telefonuna işaret eden görüntüler paylaşmıştı. Yakın zamanlı sızıntılar ise akıllı telefonların isimlerini bizlere gösterdi Bu bağlamda OnePlus, Fold ve Flip modelleri ile Samsung’un ayak izini takip edecek gibi gözüküyor.

    Henüz OnePlus V Fold ve V Flip hakkında ayrıntılar bilinmiyor. Ancak Oppo ve OnePlus iş birliğini düşünürsek yaklaşan akıllı telefonlar kısa süre önce piyasaya sürülen Oppo Find N2 ve Find N2 Flip modellerini temel alabilir. Öte yandan tüm bu bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.

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