OnePlus V Fold ve V Flip için tarih verildi: Yakında geliyor

OnePlus V Fold ve V Flip için tarih belli oldu
Düzenlenen etkinlikte OnePlus, OnePlus V Fold ve V Flip katlanabilir telefonların 2022’nin üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında OnePlus CEO’su Pete Lau, şirketin ilk katlanabilir telefonuna işaret eden görüntüler paylaşmıştı. Yakın zamanlı sızıntılar ise akıllı telefonların isimlerini bizlere gösterdi Bu bağlamda OnePlus, Fold ve Flip modelleri ile Samsung’un ayak izini takip edecek gibi gözüküyor.
Henüz OnePlus V Fold ve V Flip hakkında ayrıntılar bilinmiyor. Ancak Oppo ve OnePlus iş birliğini düşünürsek yaklaşan akıllı telefonlar kısa süre önce piyasaya sürülen Oppo Find N2 ve Find N2 Flip modellerini temel alabilir. Öte yandan tüm bu bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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