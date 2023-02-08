OnePlus ilk tabletini duyurdu

Tam Boyutta Gör Bir süredir tablet pazarına adım atacağı bilinen OnePlus markası bu hafta ilk hamlesini yaptı. OnePlus Pad adıyla duyurulan ilk tablet modeli, dikkat çekici özellikleriyle amiral gemisi olmaya aday.

OnePlus Pad özellikleri neler?

11.61 inçlik 2800x2000 IPS ekran

Dimensity 9000 yonga seti

8GB RAM

128GB UFS 3.1 depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

9510mAh batarya

67W SuperVOOC hızlı şarj

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OnePlus Pad tablet modeli 7:5 ilginç görüntü oranı dile dikkat çekerken 144Hz değişken tazeleme hızı da sınıfında öne çıkıyor. Panel 500 nit parlaklık değerine sahip ve 1400:1 kontrast sunuyor.

Arka kamera 4K video kaydı yapabilirken 4 köşedeki hoparlörler Dolby Atmos ile destekli. 14 saat civarında kullanım süresi elde edilirken bekleme modunda 1 aya kadar idare edebiliyor. Batarya 80 dakikada tam şarj oluyor. Arka panel CNC üretimi. Firma tablet ve telefonları arasında akıcı bir yazılım geçişi sağladığını belirtiyor. OnePlus Pad tablet modeli Nisan ayında piyasada olacak.

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