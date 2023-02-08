OnePlus ilk tabletini duyurdu

OnePlus Pad özellikleri neler?
- 11.61 inçlik 2800x2000 IPS ekran
- Dimensity 9000 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB UFS 3.1 depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 9510mAh batarya
- 67W SuperVOOC hızlı şarj
OnePlus Pad tablet modeli 7:5 ilginç görüntü oranı dile dikkat çekerken 144Hz değişken tazeleme hızı da sınıfında öne çıkıyor. Panel 500 nit parlaklık değerine sahip ve 1400:1 kontrast sunuyor.
Arka kamera 4K video kaydı yapabilirken 4 köşedeki hoparlörler Dolby Atmos ile destekli. 14 saat civarında kullanım süresi elde edilirken bekleme modunda 1 aya kadar idare edebiliyor. Batarya 80 dakikada tam şarj oluyor. Arka panel CNC üretimi. Firma tablet ve telefonları arasında akıcı bir yazılım geçişi sağladığını belirtiyor. OnePlus Pad tablet modeli Nisan ayında piyasada olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: