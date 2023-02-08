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    OnePlus ilk tabletini duyurdu

    OnePlus Pad firmanın ilk tablet modeli olurken Dimensity 9000 yonga seti, 67W hızlı şarj, 144Hz değişken tazeleme hızı, uzun kullanım süreleri gibi özelliklerle geliyor. 
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    OnePlus Pad Tam Boyutta Gör
    Bir süredir tablet pazarına adım atacağı bilinen OnePlus markası bu hafta ilk hamlesini yaptı. OnePlus Pad adıyla duyurulan ilk tablet modeli, dikkat çekici özellikleriyle amiral gemisi olmaya aday.

    OnePlus Pad özellikleri neler?

    • 11.61 inçlik 2800x2000 IPS ekran
    • Dimensity 9000 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB UFS 3.1 depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 9510mAh batarya
    • 67W SuperVOOC hızlı şarj

    OnePlus Pad tablet modeli 7:5 ilginç görüntü oranı dile dikkat çekerken 144Hz değişken tazeleme hızı da sınıfında öne çıkıyor. Panel 500 nit parlaklık değerine sahip ve 1400:1 kontrast sunuyor.

    Arka kamera 4K video kaydı yapabilirken 4 köşedeki hoparlörler Dolby Atmos ile destekli. 14 saat civarında kullanım süresi elde edilirken bekleme modunda 1 aya kadar idare edebiliyor. Batarya 80 dakikada tam şarj oluyor. Arka panel CNC üretimi. Firma tablet ve telefonları arasında akıcı bir yazılım geçişi sağladığını belirtiyor. OnePlus Pad tablet modeli Nisan ayında piyasada olacak.

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