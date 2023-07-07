OnePlus V Fold yok: OnePlus Open geliyor

OnePlus V Fold ismi ilk olarak 2023'ün başlarında gündeme gelmişti. Ancak o zamandan bu yana bir spekülasyon olarak kaldı. Yeni sızıntı Çinli markanın farklı bir yaklaşım benimseyerek cihazda "Fold" yani katlama ibaresini içermeyen bir isim kullanacağını ortaya koyuyor.
Ticari marka başvuruları var
OnePlus Open adı altında pazara sunulacak katlanabilir telefon Google Pixel Fold, Samsung Galaxy Fold 5, vivo X Fold 2 ve benzer cihazlarla rekabet edecek. Jambor ayrıca OnePlus'ın aralarında OnePlus Open'ın da yer aldığı birkaç ticari marka başvurusunu hatırlattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)