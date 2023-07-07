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    Anlık Bildirim

    OnePlus V Fold yok: OnePlus Open geliyor

    Yakında Çinli OnePlus markası da katlanabilir telefon furyasına katılacak. Cihazın OnePlus V Fold adı altında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak şirketin farklı bir isim seçtiği bildiriliyor.
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    OnePlus V Fold yok: OnePlus Open geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus yakında ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacak. Yakın zamana kadar cihazın OnePlus V Fold olarak adlandırılması bekleniyordu. Ancak Alman duyumcu Max Jambor merakla beklenen modelin farklı bir isimle piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı: OnePlus Open.

    OnePlus V Fold ismi ilk olarak 2023'ün başlarında gündeme gelmişti. Ancak o zamandan bu yana bir spekülasyon olarak kaldı. Yeni sızıntı Çinli markanın farklı bir yaklaşım benimseyerek cihazda "Fold" yani katlama ibaresini içermeyen bir isim kullanacağını ortaya koyuyor.

    Ticari marka başvuruları var

    OnePlus Open adı altında pazara sunulacak katlanabilir telefon Google Pixel Fold, Samsung Galaxy Fold 5, vivo X Fold 2 ve benzer cihazlarla rekabet edecek. Jambor ayrıca OnePlus'ın aralarında OnePlus Open'ın da yer aldığı birkaç ticari marka başvurusunu hatırlattı.

    OnePlus V Fold yok: OnePlus Open geliyor Tam Boyutta Gör
    Diğer seçenekler OnePlus Prime, OnePlus Wing, OnePlus Peak ve OnePlus Edge olarak sıralanıyor. Bu isimlerden biri de muhtemelen şirketin flip yani dikey olarak katlanabilir telefonunda kullanılacak. OnePlus Open'ın Ağustos ayının ilk yarısında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle çıkış yapması bekleniyor.
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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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