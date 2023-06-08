OneXplayer 2 Pro tanıtıldı! El konsolu ve dizüstü bir arada

Tam Boyutta Gör ROG Ally ve Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolları yeniden popüler hale gelmeye başladı. Bu bağlamda Aya Neo ve AOK ZOE dahil olmak üzere birçok marka, yeni cihazlarını duyurmaya devam ediyor. Şimdi bu isimler arasından OneXplayer, yeni el konsolu OneXplayer 2 Pro modelini duyurdu. Peki yeni cihaz neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber bakalım.

OneXplayer 2 Pro özellikleri

OneXplayer 2 Pro, halihazırda duyurulan bazı AMD Ryzen 7 7840U (Zen4/RDNA3) tabanlı konsolların aksine, geniş bir özellik paketiyle geliyor. Taşınabilir oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar konseptini bir arayan getiren OneXplayer 2 Pro, ön yüzünde 2560×1600 çözünürlük sunan 8,4 inç boyutlarında ekrana ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Bu panelin Steam Deck'e kıyasla iki kat daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim. Öyle ki yakında çıkacak ROG Ally'den bile önünde. OneXplayer, el konsoluna güç veren Ryzen 7 7840U APU'nun 5,1 GHZ maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olduğunu belirtiyor. Grafik birimi tarafında ise RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi eşlik edecek.

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Ayrıca şirket, cihazın 64 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 4 TB'a kadar PCIe Gen4 x4 NVMe depolama sunacağını doğruladı. Bunlar elbette en yüksek seçenekler ve cihaz daha düşük fiyata daha küçük kapasitelerle de sunulacak.

Hem dizüstü hem de el konsolu

Ayrıca OneXplayer 2 Pro, tıpkı Nintendo Switch gibi ayrılabilir kontrolcülere sahip olacak. Buna ek olarak OneXplayer 2 Pro, kontrolcüleri çıkarıp yerine bir klavye takıldığında tam teşekküllü bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Ne yazık ki OneXplayer, lansman fiyatı veya OneXplayer 2 Pro'nun ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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