OneXplayer 2 Pro tanıtıldı! El konsolu ve dizüstü bir arada

OneXplayer 2 Pro özellikleri
OneXplayer 2 Pro, halihazırda duyurulan bazı AMD Ryzen 7 7840U (Zen4/RDNA3) tabanlı konsolların aksine, geniş bir özellik paketiyle geliyor. Taşınabilir oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar konseptini bir arayan getiren OneXplayer 2 Pro, ön yüzünde 2560×1600 çözünürlük sunan 8,4 inç boyutlarında ekrana ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca şirket, cihazın 64 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 4 TB'a kadar PCIe Gen4 x4 NVMe depolama sunacağını doğruladı. Bunlar elbette en yüksek seçenekler ve cihaz daha düşük fiyata daha küçük kapasitelerle de sunulacak.
Hem dizüstü hem de el konsolu
Ayrıca OneXplayer 2 Pro, tıpkı Nintendo Switch gibi ayrılabilir kontrolcülere sahip olacak. Buna ek olarak OneXplayer 2 Pro, kontrolcüleri çıkarıp yerine bir klavye takıldığında tam teşekküllü bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Ne yazık ki OneXplayer, lansman fiyatı veya OneXplayer 2 Pro'nun ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi