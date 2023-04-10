Sony'nin yeni el konsolu Kasım'da geliyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation Q Lite el konsolu yıl sonuna doğru gelecek gibi görünüyor. Gazeteci Tom Henderson'a göre şirket yeni taşınabilir oyun konsolunu Kasım ayında kulaklık ve çıkarılabilir disk sürücülü PS5 gibi diğer yeni ürünleriyle birlikte piyasaya sürebilir.

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Henderson, Q Lite'ın aslında tam anlamıyla bir el konsolu olmadığını bunun yerine PlayStation için tasarlanmış bir aksesuar olduğunu belirtti. Cihaz genel hatlarıyla rakiplerine benzeyecek olsa da kendi başına oyun çalıştıramayacak.

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PlayStation 5 gerektirecek

PlayStation Q Lite'ın Remote Play (Uzaktan Oynama) aracılığıyla görüntü akışı sağlayacak bir PlayStation 5'e ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Yani tam teşekküllü bir el konsolundan ziyade PS5'ten oyun yansıtılıp oynanabilen bir cihazdan bahsediyoruz.

Aktarılan bilgilere göre Q Lite, DualSense oyun kumandasının 8 inç ekranlı versiyonu olacak. Henderson el konsolu değil de PlayStation 5 için bir aksesuar olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediği cihazın 200 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını düşünüyor.

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