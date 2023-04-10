Sony'nin yeni el konsolu Kasım'da geliyor: İşte fiyatı

Henderson, Q Lite'ın aslında tam anlamıyla bir el konsolu olmadığını bunun yerine PlayStation için tasarlanmış bir aksesuar olduğunu belirtti. Cihaz genel hatlarıyla rakiplerine benzeyecek olsa da kendi başına oyun çalıştıramayacak.
PlayStation 5 gerektirecek
PlayStation Q Lite'ın Remote Play (Uzaktan Oynama) aracılığıyla görüntü akışı sağlayacak bir PlayStation 5'e ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Yani tam teşekküllü bir el konsolundan ziyade PS5'ten oyun yansıtılıp oynanabilen bir cihazdan bahsediyoruz.
Aktarılan bilgilere göre Q Lite, DualSense oyun kumandasının 8 inç ekranlı versiyonu olacak. Henderson el konsolu değil de PlayStation 5 için bir aksesuar olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediği cihazın 200 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı