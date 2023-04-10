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    Anlık Bildirim

    Sony'nin yeni el konsolu Kasım'da geliyor: İşte fiyatı

    Sony'nin PlayStation Q Lite isimli el konsolunu Kasım ayında piyasaya süreceği söyleniyor. Güvenilir bir kaynak cihazla ilgili bildiklerini ve fiyat etiketi hakkındaki görüşlerini açıkladı.
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    Sony'nin yeni el konsolu Kasım'da geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation Q Lite el konsolu yıl sonuna doğru gelecek gibi görünüyor. Gazeteci Tom Henderson'a göre şirket yeni taşınabilir oyun konsolunu Kasım ayında kulaklık ve çıkarılabilir disk sürücülü PS5 gibi diğer yeni ürünleriyle birlikte piyasaya sürebilir.

    Henderson, Q Lite'ın aslında tam anlamıyla bir el konsolu olmadığını bunun yerine PlayStation için tasarlanmış bir aksesuar olduğunu belirtti. Cihaz genel hatlarıyla rakiplerine benzeyecek olsa da kendi başına oyun çalıştıramayacak.

    Sony'nin yeni el konsolu Kasım'da geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5 gerektirecek

    PlayStation Q Lite'ın Remote Play (Uzaktan Oynama) aracılığıyla görüntü akışı sağlayacak bir PlayStation 5'e ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Yani tam teşekküllü bir el konsolundan ziyade PS5'ten oyun yansıtılıp oynanabilen bir cihazdan bahsediyoruz.

    Aktarılan bilgilere göre Q Lite, DualSense oyun kumandasının 8 inç ekranlı versiyonu olacak. Henderson el konsolu değil de PlayStation 5 için bir aksesuar olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediği cihazın 200 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını düşünüyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 31 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    hararet yok su eksiltiyor forwell flt 4060 yeni yapılan motor neden duman atar yedek subay maaşı kumanda hdmi tuşu

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