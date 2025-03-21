A101 marketler Nintendo Switch konsolu satıyor

20 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri
20 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Nintendo Switch OLED konsolu yer alıyor. 7 inçlik OLED ekranı olan konsolda 64GB depolama kapasitesi arttırılabiliyor. Konsolun fiyatı önceki satışa göre bir miktar artarak 13499TL olmuş.
Diğer taraftan 6.7 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle Samsung Galaxy A16 akıllı telefon modeli 10199TL.
Son olarak 1.45 inçlik TFT ekran, Bluetooth görüşme, 15 gün kullanım süresi, GPS gibi özellikler sunan Aukey markasına ait SW-2P akıllı saat modeli 1499TL fiyat etiketiyle satılıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!