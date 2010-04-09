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Onkyo'dan 14 saat batarya ömrü vaadeden dizüstü bilgisayar

Onkyo firması Sotec MX1007A4 adını verdikleri yeni netbook bilgisayarları ile 14 saatlik kullanım süresi vaadediyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli firmalardan biri olan Onkyo, Sotec MX1007A4 adını verdikleri yeni taşınabilir bilgisayarını duyurdu. Parlak beyaz kasa yapısıyla göze hitap eden bir tasarıma sahip olan bilgisayar batarya süresiyle  netbook piyasasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor zira Onkyo'nun yaptığı açıklmaya göre Sotec MX1007A4 bilgisayarlar 14 saate varan kullanım süresi vaadediyor.
Intel Atom Z515 (1.2 Ghz) işlemciye sahip olan bilgisayarlarda 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılıyor. Sistem belleğinin 1GB olarak belirlendiği bilgisayarlar 250GB depolama alanına sahip olarak üretilecekler. WiFi b/g, Bluetooth 2.1+EDR, SD/SDHC slotu, 2 adet USB 2.0 girişi, 1.3 mp dahili kamera ve parmak izi okuyucu gibi bileşenler de Onkyo Sotec MX1007A4'te yer alıyor. Onkyo, yeni bilgisayarlarının kalınlığının 28 mm olduğunu ve ağırlığının 1.16 kg olduğunu belirtti.
Onkyo Sotec MX1007A4 netbook bilgisayarların bu ay içinde 640$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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DH Misafiri 9 yıl
Batarya süresi kişiye göre değişir,gerçekten uzun süreli yolculuklar yapıyorsanız yada benzeri durumlar söz konusu ise,batarya için bu ürün düşünülebilir ama karar vermeden önce alternatifleri iyi düşünülmeli.Bana göre işlemci hızı daha iyi olmalıydı.Çözünürlük konusundada bizi şaşırtıp çok iyi özellik sunduğunu söyliyemem.Bu cihaz hangi konuda iddialı bende merak ettim,tamam pil batarya konusunda iddialısın ama zaten bataryayı çok tüketecek bir özelliklerin yok,diyelim bu tüketimlere rağmen bataryan normallerin üstünde iyi,sırf batarya için değermi,merak ediyorum kasa kalitesi,malzeme kalitesi nasıl,çok iyiyse kullanılan malzeme tamam derim,ama malzeme sıradan malzemelerse bu cihazın satışta başarılı olacağını sanmıyorum.Kohjinsha ürünleri sanırım bu markanın pc ve notebook tarzı ürünlerinden daha cazip görünüyor.
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mobylette 9 yıl
o çıkıntılı pille bunu başarmak marifet mi?
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ayzer 9 yıl
fiyatı çok.ama birleşenleri iyiymiş
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