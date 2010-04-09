Onkyo'dan 14 saat batarya ömrü vaadeden dizüstü bilgisayar

Japonya merkezli firmalardan biri olan Onkyo, Sotec MX1007A4 adını verdikleri yeni taşınabilir bilgisayarını duyurdu. Parlak beyaz kasa yapısıyla göze hitap eden bir tasarıma sahip olan bilgisayar batarya süresiyle netbook piyasasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor zira Onkyo'nun yaptığı açıklmaya göre Sotec MX1007A4 bilgisayarlar 14 saate varan kullanım süresi vaadediyor.

Intel Atom Z515 (1.2 Ghz) işlemciye sahip olan bilgisayarlarda 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılıyor. Sistem belleğinin 1GB olarak belirlendiği bilgisayarlar 250GB depolama alanına sahip olarak üretilecekler. WiFi b/g, Bluetooth 2.1+EDR, SD/SDHC slotu, 2 adet USB 2.0 girişi, 1.3 mp dahili kamera ve parmak izi okuyucu gibi bileşenler de Onkyo Sotec MX1007A4'te yer alıyor. Onkyo, yeni bilgisayarlarının kalınlığının 28 mm olduğunu ve ağırlığının 1.16 kg olduğunu belirtti.

Onkyo Sotec MX1007A4 netbook bilgisayarların bu ay içinde 640$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.