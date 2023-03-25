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    Disney+'ın kadrosuyla dikkat çeken dizisi Only Murders in the Building'e 2 yeni isim katıldı

    Disney+’ın yayınlandığı günden bu yana senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren ödüllü dizisi ‘Only Murders in the Building’in 3. sezonunda sürpriz isimler kadroya dahil oluyor.
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    Only Murders in the Building'e 2 yeni isim katıldı Tam Boyutta Gör
    Hem ülkemizde hem de dünyada popüler olan video akış platformu Disney plus'ın popüler dizilerinden Only Murders in the Building'in üçüncü sezonuna iki büyük isim katıldı.

    Disney+’ın yayınlandığı günden bu yana senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren ödüllü dizisi ‘Only Murders in the Building’in 3. sezonunda Meryl Streep ve Paul Rudd kadroya dahil oluyor.

    Başrollerinde Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in yer aldığı Only Murders in the Building, New York'taki apartmanlarında bir komşunun gizemli ölümünü araştırırken gerçek suçla ilgili bir saplantıyı paylaşan ve kendilerini birdenbire gerçek bir suçun içinde bulan üç yabancıyı konu alıyor.

    Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.

    Only Murders in the Building 3. Sezon Oyuncu Duyurusu

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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