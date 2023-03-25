Disney+'ın kadrosuyla dikkat çeken dizisi Only Murders in the Building'e 2 yeni isim katıldı

Disney+’ın yayınlandığı günden bu yana senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren ödüllü dizisi ‘Only Murders in the Building’in 3. sezonunda Meryl Streep ve Paul Rudd kadroya dahil oluyor.
Başrollerinde Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in yer aldığı Only Murders in the Building, New York'taki apartmanlarında bir komşunun gizemli ölümünü araştırırken gerçek suçla ilgili bir saplantıyı paylaşan ve kendilerini birdenbire gerçek bir suçun içinde bulan üç yabancıyı konu alıyor.
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Only Murders in the Building 3. Sezon Oyuncu DuyurusuBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)