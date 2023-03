Disney+'ın kadrosuyla dikkat çeken dizisi Only Murders in the Building'e 2 yeni isim katıldı

Tam Boyutta Gör Hem ülkemizde hem de dünyada popüler olan video akış platformu Disney plus'ın popüler dizilerinden Only Murders in the Building'in üçüncü sezonuna iki büyük isim katıldı.

Disney+’ın yayınlandığı günden bu yana senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren ödüllü dizisi ‘Only Murders in the Building’in 3. sezonunda Meryl Streep ve Paul Rudd kadroya dahil oluyor.

Başrollerinde Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in yer aldığı Only Murders in the Building, New York'taki apartmanlarında bir komşunun gizemli ölümünü araştırırken gerçek suçla ilgili bir saplantıyı paylaşan ve kendilerini birdenbire gerçek bir suçun içinde bulan üç yabancıyı konu alıyor.

Only Murders in the Building 3. Sezon Oyuncu Duyurusu

