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    Apple sinemalarda gösterilecek filmler için yılda 1 milyar dolar harcayacak

    Apple sinema salonlarında gösterilecek filmler yapmak için yılda 1 milyar dolar harcamayı planlıyor. Şirketin amacı Hollywood'daki statüsünü güçlendirmek ve Apple TV+ yayın hizmetine yeni abone çekmek
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    Apple yıllık 1 milyar dolar yatırımla sinema sektörüne giriyor Tam Boyutta Gör
    Apple, film endüstrisindeki etki alanını genişletmeyi planlıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket sinemalarda gösterilecek filmler yapmak için yılda 1 milyar dolar harcayacak. Teknoloji devi bu girişimle, Hollywood'da daha güçlü bir yer edinmeyi ve Apple TV+ yayın hizmetine yeni aboneler çekmeyi umuyor.

    Apple'ın bu yıl sinema salonlarında birkaç film göstermek ve gelecekte bu sayıyı artırmak için film stüdyolarıyla temasa geçtiği bildiriliyor. Cupertinolu şirketin beyaz perdeye yatırım yapacağına yöelik haberlerin ardından ABD'nin önde gelen sinema zincirlerinin hisseleri yükseldi. AMC %4, IMAX %5 ve Cinemark %10 artış gösterdi.

    Apple yıllık 1 milyar dolar yatırımla sinema sektörüne giriyor Tam Boyutta Gör

    Vizyona girecek filmler

    Potansiyel projeler arasında Martin Scorsese'nin Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı pahalı western filmi Killers of the Flower Moon, Matthew Vaughn'un Henry Cavill'in başrolünü oynadığı 200 milyon dolarlık casus aksiyon filmi Argylle ve Ridley Scott'ın Joaquin Phoenix'in Fransız savaş lordunu canlandırdığı tarihi epik filmi Napoleon yer alıyor.

    Apple, filmleri en az bir ay boyunca "binlerce sinemada" göstermeyi planlıyor. Daha önce şirketin filmlerinin çoğu ya yalnızca yayın hizmetinde mevcuttu ya da sınırlı sayıda sinemada gösteriliyordu. Şirket dünya çapında binlerce sinemada aynı anda film yayınlayacak deneyime sahip olmadığı için üçüncü taraf film dağıtıcılarından yardım almayı düşünüyor.
     

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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