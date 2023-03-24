Apple sinemalarda gösterilecek filmler için yılda 1 milyar dolar harcayacak

Apple'ın bu yıl sinema salonlarında birkaç film göstermek ve gelecekte bu sayıyı artırmak için film stüdyolarıyla temasa geçtiği bildiriliyor. Cupertinolu şirketin beyaz perdeye yatırım yapacağına yöelik haberlerin ardından ABD'nin önde gelen sinema zincirlerinin hisseleri yükseldi. AMC %4, IMAX %5 ve Cinemark %10 artış gösterdi.
Vizyona girecek filmler
Potansiyel projeler arasında Martin Scorsese'nin Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı pahalı western filmi Killers of the Flower Moon, Matthew Vaughn'un Henry Cavill'in başrolünü oynadığı 200 milyon dolarlık casus aksiyon filmi Argylle ve Ridley Scott'ın Joaquin Phoenix'in Fransız savaş lordunu canlandırdığı tarihi epik filmi Napoleon yer alıyor.
Apple, filmleri en az bir ay boyunca "binlerce sinemada" göstermeyi planlıyor. Daha önce şirketin filmlerinin çoğu ya yalnızca yayın hizmetinde mevcuttu ya da sınırlı sayıda sinemada gösteriliyordu. Şirket dünya çapında binlerce sinemada aynı anda film yayınlayacak deneyime sahip olmadığı için üçüncü taraf film dağıtıcılarından yardım almayı düşünüyor.
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)