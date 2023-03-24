Apple sinemalarda gösterilecek filmler için yılda 1 milyar dolar harcayacak

Tam Boyutta Gör Apple, film endüstrisindeki etki alanını genişletmeyi planlıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket sinemalarda gösterilecek filmler yapmak için yılda 1 milyar dolar harcayacak. Teknoloji devi bu girişimle, Hollywood'da daha güçlü bir yer edinmeyi ve Apple TV+ yayın hizmetine yeni aboneler çekmeyi umuyor.

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Apple'ın bu yıl sinema salonlarında birkaç film göstermek ve gelecekte bu sayıyı artırmak için film stüdyolarıyla temasa geçtiği bildiriliyor. Cupertinolu şirketin beyaz perdeye yatırım yapacağına yöelik haberlerin ardından ABD'nin önde gelen sinema zincirlerinin hisseleri yükseldi. AMC %4, IMAX %5 ve Cinemark %10 artış gösterdi.

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Vizyona girecek filmler

Potansiyel projeler arasında Martin Scorsese'nin Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı pahalı western filmi Killers of the Flower Moon, Matthew Vaughn'un Henry Cavill'in başrolünü oynadığı 200 milyon dolarlık casus aksiyon filmi Argylle ve Ridley Scott'ın Joaquin Phoenix'in Fransız savaş lordunu canlandırdığı tarihi epik filmi Napoleon yer alıyor.

Apple, filmleri en az bir ay boyunca "binlerce sinemada" göstermeyi planlıyor. Daha önce şirketin filmlerinin çoğu ya yalnızca yayın hizmetinde mevcuttu ya da sınırlı sayıda sinemada gösteriliyordu. Şirket dünya çapında binlerce sinemada aynı anda film yayınlayacak deneyime sahip olmadığı için üçüncü taraf film dağıtıcılarından yardım almayı düşünüyor.



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Apple yıllık 1 milyar dolar yatırımla sinema sektörüne giriyor