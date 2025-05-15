Marvel dizisi Ironheart'ın ilk fragmanı yayınlandı

Ironheart, 24 Haziran'da Başlayacak
24 Haziran'da Disney+ platformunda izleyici ile buluşacak olan Ironheart için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, bugün diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man zırhını geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını konu alıyor. Karaktere Black Panther: Wakanda Forever'da da olduğu gibi genç oyuncu Dominique Thorne hayat veriyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne'a Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Matthew Elam, Anji White ve Manny Montana eşlik ediyor. Başta James Rhodes (War Machine) olmak üzere Marvel Sinematik Evreni'nden başka karakterlerin de dizide boy gösterelebileceği düşünülüyor ama henüz kesinleşmiş bir şey yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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