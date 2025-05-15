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    Marvel dizisi Ironheart'ın ilk fragmanı yayınlandı

    Çizgi romanlarda Iron Man'in yerini alan Riri Williams karakterine odaklanan Ironheart dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi bu yaz Disney+'ta izleyici ile buluşacak.  

    Ironheart Tam Boyutta Gör
    Çizgi romanlarla benzer bir yol izleyerek sevilen kahramanların rollerini genç karakterlere devreden Marvel, Kaptan Amerika ve Hawkeye gibi kahramanlardan sonra şimdi de Iron Man'in yerine benzer bir karakter koyuyor. Söz konusu bu karakter, daha önce Black Panther: Wakanda Forever'da da gördüğümüz Riri Williams olacak. Çizgi romanlarda Iron Man rolünü devralan Riri Williams, nam-ı diğer Ironheart, bu yaz kendi dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

    Ironheart, 24 Haziran'da Başlayacak

    24 Haziran'da Disney+ platformunda izleyici ile buluşacak olan Ironheart için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, bugün diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man zırhını geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını konu alıyor. Karaktere Black Panther: Wakanda Forever'da da olduğu gibi genç oyuncu Dominique Thorne hayat veriyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne'a Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Matthew Elam, Anji White ve Manny Montana eşlik ediyor. Başta James Rhodes (War Machine) olmak üzere Marvel Sinematik Evreni'nden başka karakterlerin de dizide boy gösterelebileceği düşünülüyor ama henüz kesinleşmiş bir şey yok.

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