Mission: Impossible - The Final Reckoning'e dair ilk yorumlar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Bu ay sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Mission: Impossible - The Final Reckoning olacak. Dünya prömiyerini bu hafta Cannes Film Festivali'nde yapacak olan film, 23 Mayıs'ta dünya genelinde gösterime girecek.

Yeni Görevimiz Tehlike filmi henüz gösterime girmemiş olsa da ABD'de bazı eleştirmenler filmi önceden izleme şansı yakaladı. Basın gösterimine katılan bu eleştirmenlerin sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar sayesinde Mission: Impossible - The Final Reckoning'e dair ilk izlenimler de ortaya çıkmış oldu.

Serinin bir önceki filmi olan Mission: Impossible - Dead Reckoning, hem beklendiği kadar beğenilmemiş, hem de gişede hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi paylaşılan ilk yorumlara bakılırsa The Final Reckoning de aynı kaderi paylaşabilir. Çünkü The Final Reckoning'e gelen ilk yorumlar da beklediğimiz kadar iyi değil.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Fazla Uzun Bulundu

Serinin önceki filmleri gibi Mission: Impossible - The Final Reckoning'in de etkileyici aksiyon sahnelerine sahip olduğu söyleniyor. Tehlikeli sahneleri dublörsüz çekmekten kaçınmayan Tom Cruise'ün altından kalktığı bazı sahnelerden de övgüyle söz ediliyor. Ancak bunun ötesinde filme dair genel bir memnuniyetsizlik var. Bu memnuniyetsizliğin başlıca sebebi ise filmin üç saate yaklaşan süresi. 169 dakikalık süresinin The Final Reckoning'i aşağı çektiği ve filmin temposuna zarar verdiği söyleniyor. Hatta filmi sıkıcı bulanlar bile var. Filmi izleyen eleştirmenler arasındaki genel kanı, bunun kesinlikle kötü bir film olmadığı ama kendi ayağına dolandığı için istediği o epik finale de dönüşemediği yönünde. Uzun süresinin yanı sıra seriye nostaljik bir final hazırlama çabasının da bunda etkili olduğu söyleniyor.

400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle bugüne kadar çekilmiş en pahalı filmlerden biri olan Mission: Impossible - The Final Reckoning'in kâra geçebilmesi için gişede 1 milyar doları zorlaması gerekiyor. Ancak gelen bu ilk yorumlar, filmin bunu başarmasının hiç de kolay olmayacağını gösteriyor.

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Görevimiz Tehlike serisinin son filmi olacak The Final Reckoning, önceki filmlerden tanıdığımız pek çok ismi son bir kez bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise seyine Christopher McQuarrie oturuyor.

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Yeni Mission: Impossible filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı