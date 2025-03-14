Lilo & Stitch filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör 2002 yılının popüler Disney animasyon filmi Lilo & Stitch, nihayet canlı aksiyon uyarlamasıyla beyazperdeye çıkıyor. Daha önce defalarca kez ertelenen uyarlamadan ilk uzun fragman da yayınlandı.

Lilo & Stitch ne zaman vizyona çıkıyor?

İlk olarak 2018 yılında canlı aksiyon uyarlamasının yapılmasına karar verilen Lilo & Stitch, pandemi dönemi, Hollywood grevi ve yönetmen değişikliği gibi sebeplerle pek çok kez ertelenmişti. İlk olarak filmin Disney+ platformunda yayınlanması planlansa da sonrasında sinemalara çıkmasına karar verildi.

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Film mavi bir uzaylı olan Stitch ve Hawaiili bir kız olan Lilo’nun macerasını onu ediniyor. Lilo ve Stitch zamanla çok iyi iki arkadaş haline gelirken aynı zamanda bazı tehlikeleri de aşmak zorundadır. Zira Lilo’nun peşinde gençlik sosyal yardım ofisi, Stitch’in peşinde ise kötü niyetli uzaylı ödül avcıları vardır. Lilo & Stitch uyarlama filmi 25 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek.

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