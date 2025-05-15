James Gunn'ın Superman filminden yeni fragman yayınlandı

Superman Filminde Farklı DC Kahramanları da Yer Alıyor
Yayınlanan bu yeni fragman, James Gunn'ın Superman filminin sevilen kahramanın sınırlarına ve yetkilerine de değineceğini gösteriyor. Küresel toplumun izni olmadan bir savaşa müdahale etmesinin Superman'in başını ağrıttığını görüyoruz. Diğer yandan Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da bu fragmanda daha net bir şekilde görme şansı yakalıyoruz.
DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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