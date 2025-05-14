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    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Mayıs 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında hem Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma gibi vizyona girecek filmler, hem de Fountain of Youth gibi dijitale gelecek yapımlar yer alıyor.

    Thunderbolts* ve Ne Zha 2 gibi dikkat çekici filmlerin çıkışına sahip olan Mayıs ayı ikinci yarısında daha da dolu dolu bir programa sahip. Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma ve Karate Kid: Efsane Dövüşçüler gibi gişe potansiyeli oldukça yüksek olan filmler, bu ay bitmeden sinemalada gösterime girecek. Diğer yandan Max ve Apple TV+ gibi dijital platformlara da dikkat çekici yeni filmler gelecek.

    Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

    Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, 23 Mayıs'ta vizyona girecek sekizinci filmiyle final yapacak.
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Christopher McQuarrie
    • Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

    Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

    2️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

    The Phoenician Scheme Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Wes Anderson, yeni filmi The Phoenician Scheme'de yine yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosuyla karşımızda.
    • Tür: Suç, Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Wes Anderson
    • Oyuncular: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright
    • Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

    Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.

    3️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

    Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends) Tam Boyutta Gör
    Karate Kid: Legends, orijinal Karate Kid serisiyle, 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonu aynı çatı altında buluştur
    • Tür: Dövüş, Macera
    • Yönetmen: Jonathan Entwistle
    • Oyuncular: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson
    • Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

    Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.

    4️⃣ Mountainhead

    Mountainhead Tam Boyutta Gör
    Succession'ın yaratıcısı Jesse Armstrong'un ilk filmi olan Mountainhead, kısa süre önce ülkemizde de yayına başlayan Max platformunda izleyici ile buluşacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Jesse Armstrong
    • Oyuncular: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith
    • Yayın Tarihi: 31 Mayıs / Max

    Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.

    5️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)

    Fountain of Youth Tam Boyutta Gör
    "Günümüzde geçen bir Indiana Jones" olarak tanımlanan Fountain of Youth, ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Macera
    • Yönetmen: Guy Ritchie
    • Oyuncular: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Apple TV+

    Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

    6️⃣ Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

    Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) Tam Boyutta Gör
    2000'lerin popüler korku serilerinden olan Final Destination (Son Durak), mayıs ayında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein
    • Oyuncular: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon 
    • Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon

    Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

    7️⃣ Kefenler (The Shrouds)

    Kefenler (The Shrouds) Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayı bitmeden gösterime girecek bir diğer film olan The Shrouds, usta yönetmen David Cronenberg'in imzasını taşıyor. Film çok iyi yorumlar almamış olsa da Cronenberg filmi olması merak uyandırıyor.
    • Tür: Gerilim, Bilim Kurgu
    • Yönetmen: David Cronenberg
    • Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

    Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

    8️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

    Lilo & Stitch Tam Boyutta Gör
    Sevilen animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarını çekmeye devam eden Disney, bu kez de 2002 yapımı Lilo ve Stitch'i live-action bir filme dönüştürdü.
    • Tür: Aile, Macera
    • Yönetmen: Dean Fleischer Camp
    • Oyuncular: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

    Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.

    9️⃣ Korku Sokağı: Mezuniyet Balosu (Fear Street: Prom Queen)

    Fear Street: Prom Queen Tam Boyutta Gör
    Netflix'in epey ilgi gören korku filmleri serisi Fear Street, bu ay yeni bir filmle geri dönüyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Matt Palmer
    • Oyuncular: Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Netflix

    Fear Street: Prom Queen, 1988'de sıradan bir Amerikan kasabasında geçiyor. Shadyside Lisesi öğrencileri mezuniyet balosuna hazırlanırken, okulun popüler kızları balonun kraliçesi olarak seçilmek için birbiriyle yarışıyor. Ancak taca gözünü diken adaylar bir bir öldürülmeye başlanınca, menuziyet balosu çok daha korkutucu bir hâl alıyor.

    🔟 Gülizar

    Gülizar Tam Boyutta Gör
    Toronto ve San Sebastian gibi prestijli festivallerde gösterildikten sonra Türkiye prömiyerini de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Gülizar, bu ay vizyona giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Belkıs Bayrak
    • Oyuncular: Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem
    • Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon

    Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın yolculuğu, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşür.

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