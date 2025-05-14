Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Mayıs 2025

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Thunderbolts* ve Ne Zha 2 gibi dikkat çekici filmlerin çıkışına sahip olan Mayıs ayı ikinci yarısında daha da dolu dolu bir programa sahip. Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma ve Karate Kid: Efsane Dövüşçüler gibi gişe potansiyeli oldukça yüksek olan filmler, bu ay bitmeden sinemalada gösterime girecek. Diğer yandan Max ve Apple TV+ gibi dijital platformlara da dikkat çekici yeni filmler gelecek.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, 23 Mayıs'ta vizyona girecek sekizinci filmiyle final yapacak.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular : Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

2️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Wes Anderson, yeni filmi The Phoenician Scheme'de yine yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosuyla karşımızda.

Tür : Suç, Aksiyon, Komedi

: Suç, Aksiyon, Komedi Yönetmen : Wes Anderson

: Wes Anderson Oyuncular : Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright

: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.

3️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Tam Boyutta Gör Karate Kid: Legends, orijinal Karate Kid serisiyle, 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonu aynı çatı altında buluştur

Tür : Dövüş, Macera

: Dövüş, Macera Yönetmen : Jonathan Entwistle

: Jonathan Entwistle Oyuncular : Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson

: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.

4️⃣ Mountainhead

Tam Boyutta Gör Succession'ın yaratıcısı Jesse Armstrong'un ilk filmi olan Mountainhead, kısa süre önce ülkemizde de yayına başlayan Max platformunda izleyici ile buluşacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Jesse Armstrong

: Jesse Armstrong Oyuncular : Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith

: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith Yayın Tarihi: 31 Mayıs / Max

Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.

5️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)

Tam Boyutta Gör "Günümüzde geçen bir Indiana Jones" olarak tanımlanan Fountain of Youth, ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyor.

Tür : Macera

: Macera Yönetmen : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Oyuncular : John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci

: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Apple TV+

Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

Mayıs ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 hf. önce eklendi

6️⃣ Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Tam Boyutta Gör 2000'lerin popüler korku serilerinden olan Final Destination (Son Durak), mayıs ayında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zach Lipovsky ve Adam B. Stein

: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein Oyuncular : Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon

: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon

Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

7️⃣ Kefenler (The Shrouds)

Tam Boyutta Gör Mayıs ayı bitmeden gösterime girecek bir diğer film olan The Shrouds, usta yönetmen David Cronenberg'in imzasını taşıyor. Film çok iyi yorumlar almamış olsa da Cronenberg filmi olması merak uyandırıyor.

Tür : Gerilim, Bilim Kurgu

: Gerilim, Bilim Kurgu Yönetmen : David Cronenberg

: David Cronenberg Oyuncular : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt

: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

8️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

Tam Boyutta Gör Sevilen animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarını çekmeye devam eden Disney, bu kez de 2002 yapımı Lilo ve Stitch'i live-action bir filme dönüştürdü.

Tür : Aile, Macera

: Aile, Macera Yönetmen : Dean Fleischer Camp

: Dean Fleischer Camp Oyuncular : Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis

: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.

9️⃣ Korku Sokağı: Mezuniyet Balosu (Fear Street: Prom Queen)

Tam Boyutta Gör Netflix'in epey ilgi gören korku filmleri serisi Fear Street, bu ay yeni bir filmle geri dönüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Matt Palmer

: Matt Palmer Oyuncular : Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son

: Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Netflix

Fear Street: Prom Queen, 1988'de sıradan bir Amerikan kasabasında geçiyor. Shadyside Lisesi öğrencileri mezuniyet balosuna hazırlanırken, okulun popüler kızları balonun kraliçesi olarak seçilmek için birbiriyle yarışıyor. Ancak taca gözünü diken adaylar bir bir öldürülmeye başlanınca, menuziyet balosu çok daha korkutucu bir hâl alıyor.

🔟 Gülizar

Tam Boyutta Gör Toronto ve San Sebastian gibi prestijli festivallerde gösterildikten sonra Türkiye prömiyerini de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Gülizar, bu ay vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Belkıs Bayrak

: Belkıs Bayrak Oyuncular : Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem

: Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın yolculuğu, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşür.

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