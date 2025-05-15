Netflix'in reklamlı aboneliği hızla büyüyor

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Tam Boyutta Gör Netflix, reklam destekli paketinin kullanıcı sayısını geçen yıl iki katından fazla arttırdı. Şirket, ABD'de aylık 7,99 dolara sunduğu planın dünya çapında 94 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, 2024'ün başında 40 milyon, geçtiğimiz Kasım ayında ise 70 milyondu.

Yeni reklam formatları deneniyor

2022'de piyasaya sürülen reklamlı abonelik hizmeti, o zamandan bu yana hızlı bir büyüme kaydetti. Netflix, reklamlar konusunda daha rahat hale geldikçe, 2026 sonuna kadar yayına almayı planladığı yeni reklam formatlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında, geçen yıl test edilmeye başlanan duraklatma ekranında reklamlar (pause ads) ve izleme sırasında ortaya çıkan etkileşimli reklamlar bulunuyor. Netflix, artık her çeyrekte toplam abone sayısını açıklamıyor, ancak ocak ayında dünya genelinde 300 milyonun üzerinde abonesi olduğunu bildirmişti.

Netflix'in reklamcılıktan sorumlu başkanı Amy Reinhard, yayın hizmetinin dünyanın en ilgili izleyici kitlesine sahip olduğunu ve reklam destekli kademedeki abonelerin platformda ayda ortalama 41 saat geçirdiğini söyledi.

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Yeni reklam formatları, artık ABD’de aktif hale gelen ve daha önce Kanada’da sunulan Netflix’in kendi bünyesindeki reklam platformunun bir parçası. Şirket, bu platformu haziran ayına kadar reklamlı abonelik planı sunulan 12 ülkenin tamamında devreye sokmayı planlıyor.

Reklamlı plan Türkiye'de sunulmuyor

Netflix'in reklamlı aboneliği ülkemizde yer almıyor. Yayın platformu şu anda Türkiye'de üç abonelik paketi sunuyor: Temel paket, ayda 149,99 TL'den sunulurken, standart paket 229,99 TL, özel paket ise 299,99 TL fiyattan kullanıcılarla buluşuyor.

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