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    Netflix'in Assassin's Creed dizisi için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı

    Netflix, ilk olarak 2020 yılında duyurduğu Assassin's Creed dizisi için nihayet somut adımlar atmaya başladı. Merakla beklenen diziyi hazırlayacak isimler belli oldu.    

    Assassin's Creed dizisi Tam Boyutta Gör
    Netflix 2020 yılında bir Assassin's Creed dizisi çekileceğini duyurduğunda, pek çoğumuzun bunun birkaç yıl içinde hayata geçirileceğini düşünmüştü. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen dizinin henüz senaryoları bile tamamlanmadı. Neyse ki gelen son haberler nihayet somut adımlar atmaya başladığını gösteriyor.

    Nexus Point News'in haberine göre Netflix bu projeyi emanet edeceği senaristleri sonunda belirledi. Assassin's Creed dizisini hazırlamaları için Roberto Patino ve David Wiener görevlendirildi.

    Roberto Patino daha önce Westworld ve The Sons of Anarchy gibi dizilerin senarist ekibinde yer almış bir isim. David Wiener ise daha önce Halo'nun dizi uyarlamasında senarist ve yapımcı olarak görev almıştı. Ayrıca kendisi 2020 yılında çıkan Cesur Yeni Dünya (Brave New World) uyarlamasının da yaratıcılarından biriydi. Bu ikili, projeye ilk duyurulduğunda dizinin yaratıcısı olarak açıklanan ama daha sonra projeden ayrılan Jeb Stuart (Vikings: Valhalla, Zor Ölüm)'ın yerini alacak.

    Assassin's Creed Dizisi Hikâyenin Günümüzde Geçen Kısmına Ağırlık Verebilir

    Netflix'in Assassin's Creed dizisi için daha önce daha çok bilim kurgu dizilerinde görev almış iki senaristi seçmesi, hikâyenin bu tarafının da ön planda olabileceğini düşündürüyor. Bildiğiniz gibi Assassin's Creed hikâyesinin temelinde, insanların atalarının anılarına erişmesini sağlayan Animus adlı teknoloji yer alıyor. Netflix'in dizi uyarlaması, modern dünyada geçen bu kısma da ağırlık verebilir.

    Roberto Patino ve David Wiener'ın öncülük edeceği senarist ekibi, önümüzdeki haftalarda senaryoları tamamlayıp Netflix'e sunacak. Eğer senaryolar beğenilirse Assassin's Creed dizisi nihayet sete çıkarmaya hazır olacak.

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    goro1982 32 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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