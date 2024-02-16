Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

- Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2024
- Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
- Reklamsız Exxen ne kadar?
- Reklamlı Exxen Spor fiyatı
- Reklamsız Exxen Spor ücreti
- Exxen fiyatı neden arttı?
- Yorumlar
Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı. Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak. Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti.
Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2024
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Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL
Yıllık: Satıştan Kaldırıldı
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Reklamsız Exxen ne kadar?
Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL
Yıllık: Satıştan Kaldırıldı
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Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL
Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı
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Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL
Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı
Exxen fiyatı neden arttı?
Exxen’den gelen açıklama şu yönde: "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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