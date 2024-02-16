Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

Tam Boyutta Gör Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı. Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak. Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti.

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Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2024

Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen ne kadar?

Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamlı Exxen Spor fiyatı

Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

Exxen fiyatı neden arttı?

Exxen’den gelen açıklama şu yönde: "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz."

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Exxen üyelik ücretleri 2024: Exxen ne kadar?