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    Anlık Bildirim

    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

    Netflix ve Disney'in ardından şimdi de Exxen, abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Exxen fiyatları ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam geldi?
    Exxen üyelik ücretleri 2024: Exxen ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

    Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı. Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak. Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti.

    Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2024

    • Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

    Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL

    Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

    • Reklamsız Exxen ne kadar?

    Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL

    Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

    • Reklamlı Exxen Spor fiyatı

    Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL

    Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

    • Reklamsız Exxen Spor ücreti

    Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL

    Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

    Exxen fiyatı neden arttı?

    Exxen’den gelen açıklama şu yönde: "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    106 kişi, toplam 123 yorum yazdı.

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