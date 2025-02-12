Disney Plus reklamlı üyelik Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte yeni paketler ve fiyatları

- Disney+ Reklamlı abonelik ne kadar?
- Disney Plus Paketleri ve Fiyatları 2025
- Disney Plus'ta 2025'te yayımlanacak yerli yapımlar neler?
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Disney+ Reklamlı abonelik ne kadar?
Disney+ Reklamlı abonelik ayda 164,90 TL, Disney+ Reklamsız üyelik ise ayda 349,90 TL’ye sunuluyor. Platforma daha önce abone olan kullanıcıların üyelikleri bir sonraki yenileme tarihinden itibaren Disney+ Reklamlı üyeliğe dönüşecek. Reklam görmek istemeyenlerin ek ödeme yapması gerekecek.
Disney+ Reklamlı abonelik ile içeriklerin başında ve bazı dakikalarında kullanıcılara reklamlar gösteriliyor. 30’dan fazla markanın reklamlarına yer veriliyor.
The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye'de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu bağlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Bugün, Disney+ reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağ kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Disney+'ın 12 ülkedeki reklam destekli üyelik teklifinin Avrupa'daki güçlü ivmesi ve genişleyen ortaklık ağıyla, Türkiye'deki yerel reklamverenlerle anlamlı iş birliklerine şimdiden başladık ve bu başarıyı daha da ileri taşımayı dört gözle bekliyoruz. Reklam yayınları, senaryo entegrasyonları, koleksiyon sponsorlukları ve özel projeler dahil olmak üzere çeşitli iş birliklerimizi 30'un üzerinde marka ile başlattığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz.”
|Paket Adı
|Disney+ Reklamlı
|Disney+ Reklamsız
|Fiyat
|Aylık: 164,90 TL
Yıllık: 1.649 TL
|Aylık: 349,90 TL
Yıllık: 3.499 TL
|İçerikler
|Tüm İçerikler
|Tüm İçerikler
|Reklam
|Var
|Yok
|Görüntü Kalitesi
|4K'ya kadar UHD ve HDR video
|4K'ya kadar UHD ve HDR video
|Eşzamanlı İzleme
|4 cihaz
|4 cihaz
|İndirme
|10 cihaza kadar indirme
|10 cihaza kadar indirme
|Ses
|5.1 audio
|5.1 audio
Disney Plus'ta 2025'te yayımlanacak yerli yapımlar neler?
- “Umami” – 2021 yılında vizyona giren ödüllü film ‘Boiling Point’in uyarlaması olan Umami’nin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Uyarlama senaryosunu Can Cengiz’in kaleme aldığı filmin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşırken, Osman Sonant, Onur Ünsal ve Ulvi Kahyaoğlu’nun da aralarında bulunduğu başarılı isimler onlara eşlik ediyor. ‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.
- “Başka Bir Sen” – Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ve senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı komedi türündeki orijinal film “Başka Bir Sen” Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı başrollerinde buluşturuyor. Aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak ve farklı hikayesiyle dikkat çekecek filmin güçlü oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir araya geliyor.
- “Kalender Pide” – Ömer Sinir'in yönettiği, senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve Fırat Parlak ile Koray Şahin'in yapımcılığını üstlendiği komedi filmi ‘Kalender Pide’ iki başarılı komedyen Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ı buluşturuyor. Babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner yer alıyor.
- “Aşkı Hatırla” – Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı 8 bölümlük romantik komedi dizisi, evlilik yolundayken ayrılan bir çiftin tesadüfi bir karşılaşmanın ardından, aşklarını yeniden keşfettikleri bir yolculuğa çıkmalarının hikayesini anlatıyor. Ahmet Vatan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Önurme'nin üstlendiği dizi, İstanbul ve Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçiyor. Dizide ayrıca Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Gizem Sevim, İlayda Ildır, Fatih Al, Sezin Akbaşoğulları, Melis Minkarı ve Feyyaz Şerifoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
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