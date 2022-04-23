Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaşla birçok platform, Rusya'daki etkinliğini duraklatmıştı. Şimdiye kadar bu platformlar arasına katılmayan OnlyFans, ödeme sistemlerindeki kısıtlamalar sebebiyle artık ülkedeki içerik oluşturucuların hesaplarını kısıtlayacağını açıkladı.

Ödeme sistemlerindeki kısıtlamalar sebebiyle

Aldığı kararı Motherboard'a yaptığı açıklamayla duyuran OnlyFans, Rus içerik oluşturucularının hesaplarının ve ödemelerinin platform tarafından geçici olarak duraklatıldığını söyledi.

OnlyFans tarafından yapılan açıklamada: "Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Rusya/Ukrayna savaşından etkilenen içerik oluşturuculara hizmetlerimizi sunmaya devam etmek için çeşitli seçenekleri araştırdık ancak Rusya'ya ve Rusya'dan gelen ödeme kısıtlamalarının daha da sıkılaştırılması nedeniyle OnlyFans artık Rus içerik oluşturucu topluluğumuza gerektiği gibi hizmet verememektedir. Sonuç olarak, Rusya'da ödeme alınan hesapları geçici olarak duraklatmak için adımlar atıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Daha önce Twitch, YouTube, Etsy, Fiverr, Instagram ve Facebook dahil olmak üzere birçok platformda Rus içerik oluşturucuların ve işletmelerin para kazanmaları yasaklanmıştı. Ülkelerin Rusya'ya bankacılık sektöründe gerçekleştirdiği kısıtlamaların ardından bu platformlar arasına OnlyFans da eklenmiş oldu.

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OnlyFans da Rus içerik oluşturuculara hizmetini duraklattı