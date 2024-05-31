Rusya'nın sinyal karıştırıcıları, HIMARS roketlerini kullanılamaz hale getirdi

Hata payı 15 metreye kadar çıktı
HIMARS, 300 km'ye kadar hedefleri yok edebiliyor ancak Rusya'nın yeni elektronik harp yetenekleri, hedefleme sistemlerini karşıtırarak 15 metreye kadar hata yapmasına neden oluyor.
Hedefleme sorunları nedeniyle Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahların çoğunu kullanmayı nasıl bırakmak zorunda kaldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Haberde ayrıca, Excalibur GPS güdümlü top mermilerinin de Rusya'nın yeni elektronik harp sistemlerinden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.
Bİlmeyenler için HIMARS, GPS güdümlü füzeler de dahil olmak üzere birçok farklı mühimmatı ateşleyebilen, kamyona monteli bir roketatar sistemi. Hareket kabiliyeti ve esnekliği sistemi, Ukrayna, Afganistan ve Suriye İç Savaşı gibi hızlı ilerleyen çatışmalarda son derece etkili bir silah haline getiriyor. İlk kez 2010 yılında konuşlandırılan HIMARS, savaş alanındaki değişen koşullara yanıt verecek şekilde hızla yeniden konumlandırılabiliyor ve hassas güdümlü füzeleri, hedefleri inanılmaz bir doğrulukla vurabiliyor.
Değerlendirmede, silahın etkinliğinin sadece yüzde 10'a düşmesi üzerine Ukrayna'nın geçen yıl Excalibur mermilerini kullanmayı bıraktığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer ve savunma yüklenicileri şu anda bunun nedenini araştırıyor ve Rusya'nın elektronik karıştırmasına bir çözüm bulmaya çalışıyor.
Starlink uydularını da engellemeyi başardı
Rusya, Ukraynalı askerlerin internet bağlantısı için kullandığı Starlink uydu ağını da engellemeyi başardı. Durum o kadar kötüleşti ki, Rusya'nın elektronik harp kabiliyetlerini artırmasıyla Ukrayna kuvvetleri son haftalarda önemli kesintiler yaşadı. Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, geçen hafta verdiği bir röportajda Starlink'in daha önce Rusya'nın sinyal bozucularına karşı direndiğini ancak Rusların teknolojisinin artık daha sofistike hale geldiğini ve farklı mekanizmaları kullandıklarını söyledi.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/himars-ineffective-russian-jamming https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/24/russia-jamming-us-weapons-ukraine/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.