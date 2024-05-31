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    Rusya'nın sinyal karıştırıcıları, HIMARS roketlerini kullanılamaz hale getirdi

    ABD tarafından Ukrayna'ya verilen HIMARS sistemi, Rusya Ukrayna Savaşı'nda önemli bir rol oynadı. Ancak Rusya, elektronik karıştırıcılarla sistemin etkinliğini önemli ölçüde düşürmeyi başardı. 
    Rus sinyal karıştırıcıları, HIMARS'ları kullanılamaz hale getirdi Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından Ukrayna'ya verilen M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) sistemi, Ukrayna Rusya Savaşı'nda başarılı performans sergileyerek Ukrayna'nın direnmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak Washington Post'un haberine göre Rusya, elektronik karıştırıcılarla sistemin etkinliğini önemli ölçüde düşürmeyi başardı. Ukrayna ordusunun sistemi tamamen etkisiz olarak nitelendirdiği bildiriliyor. 

    Hata payı 15 metreye kadar çıktı

    HIMARS, 300 km'ye kadar hedefleri yok edebiliyor ancak Rusya'nın yeni elektronik harp yetenekleri, hedefleme sistemlerini karşıtırarak 15 metreye kadar hata yapmasına neden oluyor. 

    Hedefleme sorunları nedeniyle Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahların çoğunu kullanmayı nasıl bırakmak zorunda kaldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Haberde ayrıca, Excalibur GPS güdümlü top mermilerinin de Rusya'nın yeni elektronik harp sistemlerinden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

    Bİlmeyenler için HIMARS, GPS güdümlü füzeler de dahil olmak üzere birçok farklı mühimmatı ateşleyebilen, kamyona monteli bir roketatar sistemi. Hareket kabiliyeti ve esnekliği sistemi, Ukrayna, Afganistan ve Suriye İç Savaşı gibi hızlı ilerleyen çatışmalarda son derece etkili bir silah haline getiriyor. İlk kez 2010 yılında konuşlandırılan HIMARS, savaş alanındaki değişen koşullara yanıt verecek şekilde hızla yeniden konumlandırılabiliyor ve hassas güdümlü füzeleri, hedefleri inanılmaz bir doğrulukla vurabiliyor.

    Değerlendirmede, silahın etkinliğinin sadece yüzde 10'a düşmesi üzerine Ukrayna'nın geçen yıl Excalibur mermilerini kullanmayı bıraktığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer ve savunma yüklenicileri şu anda bunun nedenini araştırıyor ve Rusya'nın elektronik karıştırmasına bir çözüm bulmaya çalışıyor.

    Rusya, Ukraynalı askerlerin internet bağlantısı için kullandığı Starlink uydu ağını da engellemeyi başardı. Durum o kadar kötüleşti ki, Rusya'nın elektronik harp kabiliyetlerini artırmasıyla Ukrayna kuvvetleri son haftalarda önemli kesintiler yaşadı. Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, geçen hafta verdiği bir röportajda Starlink'in daha önce Rusya'nın sinyal bozucularına karşı direndiğini ancak Rusların teknolojisinin artık daha sofistike hale geldiğini ve farklı mekanizmaları kullandıklarını söyledi.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/himars-ineffective-russian-jamming https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/24/russia-jamming-us-weapons-ukraine/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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