Rusya'nın sinyal karıştırıcıları, HIMARS roketlerini kullanılamaz hale getirdi

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Tam Boyutta Gör ABD tarafından Ukrayna'ya verilen M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) sistemi, Ukrayna Rusya Savaşı'nda başarılı performans sergileyerek Ukrayna'nın direnmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak Washington Post'un haberine göre Rusya, elektronik karıştırıcılarla sistemin etkinliğini önemli ölçüde düşürmeyi başardı. Ukrayna ordusunun sistemi tamamen etkisiz olarak nitelendirdiği bildiriliyor.

Hata payı 15 metreye kadar çıktı

HIMARS, 300 km'ye kadar hedefleri yok edebiliyor ancak Rusya'nın yeni elektronik harp yetenekleri, hedefleme sistemlerini karşıtırarak 15 metreye kadar hata yapmasına neden oluyor.

Hedefleme sorunları nedeniyle Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahların çoğunu kullanmayı nasıl bırakmak zorunda kaldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Haberde ayrıca, Excalibur GPS güdümlü top mermilerinin de Rusya'nın yeni elektronik harp sistemlerinden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Bİlmeyenler için HIMARS, GPS güdümlü füzeler de dahil olmak üzere birçok farklı mühimmatı ateşleyebilen, kamyona monteli bir roketatar sistemi. Hareket kabiliyeti ve esnekliği sistemi, Ukrayna, Afganistan ve Suriye İç Savaşı gibi hızlı ilerleyen çatışmalarda son derece etkili bir silah haline getiriyor. İlk kez 2010 yılında konuşlandırılan HIMARS, savaş alanındaki değişen koşullara yanıt verecek şekilde hızla yeniden konumlandırılabiliyor ve hassas güdümlü füzeleri, hedefleri inanılmaz bir doğrulukla vurabiliyor.

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Değerlendirmede, silahın etkinliğinin sadece yüzde 10'a düşmesi üzerine Ukrayna'nın geçen yıl Excalibur mermilerini kullanmayı bıraktığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer ve savunma yüklenicileri şu anda bunun nedenini araştırıyor ve Rusya'nın elektronik karıştırmasına bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Starlink uydularını da engellemeyi başardı

Rusya, Ukraynalı askerlerin internet bağlantısı için kullandığı Starlink uydu ağını da engellemeyi başardı. Durum o kadar kötüleşti ki, Rusya'nın elektronik harp kabiliyetlerini artırmasıyla Ukrayna kuvvetleri son haftalarda önemli kesintiler yaşadı. Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, geçen hafta verdiği bir röportajda Starlink'in daha önce Rusya'nın sinyal bozucularına karşı direndiğini ancak Rusların teknolojisinin artık daha sofistike hale geldiğini ve farklı mekanizmaları kullandıklarını söyledi.

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