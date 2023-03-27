Stellantis'ten Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım

Tam Boyutta Gör Stellantis, Almanya’daki Eisenach Fabrikası’na 130 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Halen kompakt SUV Opel Grandland’ı üreten tesis, bu ek yatırımla modelin yeni STLA Medium platformu üzerine yükselecek Batarya Elektrikli Araç (BEV) halefini üretmek için hazır hale gelecek.

Yeni elektrikli modelin 2024’ün ikinci yarısında üretime girmesi planlanıyor. Eisenach’ın üretim programına bir BEV eklemek, Opel’in Avrupa’da 2028 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olma hedeflerini destekliyor.

Stellantis Baş Üretim Sorumlusu Arnaud Deboeuf, konuyla ilgili açıklamasında;“Almanya’daki en kompakt fabrikamız olan Eisenach, kalite iyileştirmelerinde güçlü bir gelişim sergiledi. Stellantis’in yeni, tam BEV platformu STLA Medium ile Eisenach Fabrikası’nın kalifiye iş gücü, müşterilerimizi memnun etmek için ürettiğimiz araçların maliyetini ve kalitesini iyileştirmeye devam edecek” dedi.

Opel CEO’su Florian Huettl; “Thüringen’de 31 yıldır yüksek kalitede araçlar üretiyoruz ve rekabet gücümüzü sürekli iyileştiriyoruz. Opel Grandland’in elektrikli takipçisi ile bu yolda devam edeceğiz. Bu karar, Opel’in 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdünü destekliyor” dedi.

"31 yıllık fabrika, önemli bir sorumluluk alıyor"

Tam Boyutta Gör Opel Astra’nın üretimiyle birlikte Eylül 1992’de açılan Eisenach Fabrikası, Almanya’nın Thüringen kentinde bulunuyor. Fabrika, 2022 yılında 30. yılını 3,7 milyon araç üretimi ile birlikte bir Açık Kapı etkinliğiyle kutlamıştı. Eisenach yatırımı, Dare Forward 2030 stratejik planının taahhütlerini yerine getirmede önemli bir adımı temsil ediyor.

Stratejik plan, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar CO2’yi yarıya indirmek ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşmak için önemli emisyon kısıtlamalarını öngörüyor. Dare Forward 2030 stratejik planı; Avrupa’daki binek otomobil satışlarının tamamının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının, 10 yılın sonunda BEV’lerden oluşmasını hedefliyor.

Ayrıca net gelirleri, 2021 yılına kıyasla, 2030 yılına kadar ikiye katlamayı ve 10 yıl boyunca çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri marjlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bunun dışında, 2030 yılına kadar her pazarda ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almayı da hedefliyor. Stellantis, müşteri beklentilerini karşılayan BEV’ler sunmak üzere elektrifikasyon ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak.

Opel Grandland ve Grandland GSe, Eisenach’da üretilen güncel modeller

Eisenach’tan yollara çıkan Opel Grandland, kompakt SUV segmentinin önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Sportif, zarif, kullanımı kolay ve yenilikçi teknolojileriyle müşterilere ilham veriyor. Tamamen dijital Pure Panel ile yepyeni bir kokpit deneyimi sunuyor. Grandland ayrıca, müşterilerin daha önce sadece daha üst araç sınıflarından tanıdığı ileri teknolojiler ve yardımcı sistemlerle donatılmış durumda olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Toplam 168 LED hücresine sahip uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel farlar, bu teknolojilerden sadece biri olarak dikkat çekiyor.

Night Vision teknolojisi ise karanlıkta 100 metreye kadar mesafedeki yayaları ve hayvanları algılayarak sürücüyü aktif olarak uyarıyor. Opel SUV’u, markanın yeni yüzü “Opel Vizör”ü gururla taşıyor. Müşteriler, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar arasında seçim yapabiliyor. Ürün gamının tepe noktasını ise dört tekerlekten çekişli sportif Opel Grandland GSe oluşturuyor.

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Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım