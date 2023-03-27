Stellantis'ten Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım

- "31 yıllık fabrika, önemli bir sorumluluk alıyor"
- Opel Grandland ve Grandland GSe, Eisenach’da üretilen güncel modeller
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Yeni elektrikli modelin 2024’ün ikinci yarısında üretime girmesi planlanıyor. Eisenach’ın üretim programına bir BEV eklemek, Opel’in Avrupa’da 2028 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olma hedeflerini destekliyor.
Stellantis Baş Üretim Sorumlusu Arnaud Deboeuf, konuyla ilgili açıklamasında;“Almanya’daki en kompakt fabrikamız olan Eisenach, kalite iyileştirmelerinde güçlü bir gelişim sergiledi. Stellantis’in yeni, tam BEV platformu STLA Medium ile Eisenach Fabrikası’nın kalifiye iş gücü, müşterilerimizi memnun etmek için ürettiğimiz araçların maliyetini ve kalitesini iyileştirmeye devam edecek” dedi.
Opel CEO’su Florian Huettl; “Thüringen’de 31 yıldır yüksek kalitede araçlar üretiyoruz ve rekabet gücümüzü sürekli iyileştiriyoruz. Opel Grandland’in elektrikli takipçisi ile bu yolda devam edeceğiz. Bu karar, Opel’in 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdünü destekliyor” dedi.
"31 yıllık fabrika, önemli bir sorumluluk alıyor"
Stratejik plan, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar CO2’yi yarıya indirmek ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşmak için önemli emisyon kısıtlamalarını öngörüyor. Dare Forward 2030 stratejik planı; Avrupa’daki binek otomobil satışlarının tamamının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının, 10 yılın sonunda BEV’lerden oluşmasını hedefliyor.
Ayrıca net gelirleri, 2021 yılına kıyasla, 2030 yılına kadar ikiye katlamayı ve 10 yıl boyunca çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri marjlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bunun dışında, 2030 yılına kadar her pazarda ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almayı da hedefliyor. Stellantis, müşteri beklentilerini karşılayan BEV’ler sunmak üzere elektrifikasyon ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak.
Opel Grandland ve Grandland GSe, Eisenach’da üretilen güncel modeller
Eisenach’tan yollara çıkan Opel Grandland, kompakt SUV segmentinin önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Sportif, zarif, kullanımı kolay ve yenilikçi teknolojileriyle müşterilere ilham veriyor. Tamamen dijital Pure Panel ile yepyeni bir kokpit deneyimi sunuyor. Grandland ayrıca, müşterilerin daha önce sadece daha üst araç sınıflarından tanıdığı ileri teknolojiler ve yardımcı sistemlerle donatılmış durumda olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Toplam 168 LED hücresine sahip uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel farlar, bu teknolojilerden sadece biri olarak dikkat çekiyor.
Night Vision teknolojisi ise karanlıkta 100 metreye kadar mesafedeki yayaları ve hayvanları algılayarak sürücüyü aktif olarak uyarıyor. Opel SUV’u, markanın yeni yüzü “Opel Vizör”ü gururla taşıyor. Müşteriler, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar arasında seçim yapabiliyor. Ürün gamının tepe noktasını ise dört tekerlekten çekişli sportif Opel Grandland GSe oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)