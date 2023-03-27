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    Stellantis'ten Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım

    Stellantis Grubu markalarından Opel, STLA Medium platformuyla yeni Batarya Elektrikli Araç (BEV) üretimine 2024’ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.         
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    Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım Tam Boyutta Gör
    Stellantis, Almanya’daki Eisenach Fabrikası’na 130 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Halen kompakt SUV Opel Grandland’ı üreten tesis, bu ek yatırımla modelin yeni STLA Medium platformu üzerine yükselecek Batarya Elektrikli Araç (BEV) halefini üretmek için hazır hale gelecek.

    Yeni elektrikli modelin 2024’ün ikinci yarısında üretime girmesi planlanıyor. Eisenach’ın üretim programına bir BEV eklemek, Opel’in Avrupa’da 2028 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olma hedeflerini destekliyor. 

    Stellantis Baş Üretim Sorumlusu Arnaud Deboeuf, konuyla ilgili açıklamasında;“Almanya’daki en kompakt fabrikamız olan Eisenach, kalite iyileştirmelerinde güçlü bir gelişim sergiledi. Stellantis’in yeni, tam BEV platformu STLA Medium ile Eisenach Fabrikası’nın kalifiye iş gücü, müşterilerimizi memnun etmek için ürettiğimiz araçların maliyetini ve kalitesini iyileştirmeye devam edecek” dedi. 

    Opel CEO’su Florian Huettl; “Thüringen’de 31 yıldır yüksek kalitede araçlar üretiyoruz ve rekabet gücümüzü sürekli iyileştiriyoruz. Opel Grandland’in elektrikli takipçisi ile bu yolda devam edeceğiz. Bu karar, Opel’in 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdünü destekliyor” dedi.

    "31 yıllık fabrika, önemli bir sorumluluk alıyor"

    Opel Grandland'ın elektrikli halefi için 130 milyon euro yatırım Tam Boyutta Gör
    Opel Astra’nın üretimiyle birlikte Eylül 1992’de açılan Eisenach Fabrikası, Almanya’nın Thüringen kentinde bulunuyor. Fabrika, 2022 yılında 30. yılını 3,7 milyon araç üretimi ile birlikte bir Açık Kapı etkinliğiyle kutlamıştı. Eisenach yatırımı, Dare Forward 2030 stratejik planının taahhütlerini yerine getirmede önemli bir adımı temsil ediyor.

    Stratejik plan, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar CO2’yi yarıya indirmek ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşmak için önemli emisyon kısıtlamalarını öngörüyor. Dare Forward 2030 stratejik planı; Avrupa’daki binek otomobil satışlarının tamamının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının, 10 yılın sonunda BEV’lerden oluşmasını hedefliyor.

    Ayrıca net gelirleri, 2021 yılına kıyasla, 2030 yılına kadar ikiye katlamayı ve 10 yıl boyunca çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri marjlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bunun dışında, 2030 yılına kadar her pazarda ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almayı da hedefliyor. Stellantis, müşteri beklentilerini karşılayan BEV’ler sunmak üzere elektrifikasyon ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak.

    Opel Grandland ve Grandland GSe, Eisenach’da üretilen güncel modeller 

    Eisenach’tan yollara çıkan Opel Grandland, kompakt SUV segmentinin önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Sportif, zarif, kullanımı kolay ve yenilikçi teknolojileriyle müşterilere ilham veriyor. Tamamen dijital Pure Panel ile yepyeni bir kokpit deneyimi sunuyor. Grandland ayrıca, müşterilerin daha önce sadece daha üst araç sınıflarından tanıdığı ileri teknolojiler ve yardımcı sistemlerle donatılmış durumda olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Toplam 168 LED hücresine sahip uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel farlar, bu teknolojilerden sadece biri olarak dikkat çekiyor.

    Night Vision teknolojisi ise karanlıkta 100 metreye kadar mesafedeki yayaları ve hayvanları algılayarak sürücüyü aktif olarak uyarıyor. Opel SUV’u, markanın yeni yüzü “Opel Vizör”ü gururla taşıyor. Müşteriler, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar arasında seçim yapabiliyor. Ürün gamının tepe noktasını ise dört tekerlekten çekişli sportif Opel Grandland GSe oluşturuyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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