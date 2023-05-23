Elektrikli mi, benzinli mi tercih edersiniz? Opel Mokka-e inceleme alanında

Her geçen gün daha fazla kullanıcının merak ettiği elektrikli araç deneyimine Mokka-e ile yanıt aradık. Sürmesi keyifli, şarj istasyonuna bağlı olarak ekonomik ve çevreye duyarlı Mokka-e incelemede...

Benzinli mi yoksa elektrikli mi sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Bu sorunun yanıtını kısa bir test süresinde almak çok mümkün olmasa da Türkiye'de elektrikli otomobil sayısının hızlı bir artış sergilediği bu yıl ve sonrasında, merak uyandıran sorulara yakında birçok kullanıcı daha iyi bir yanıt verecek. Bizler de her geçen gün daha fazla kullanıcının merak ettiği elektrikli araç deneyimine Opel Mokka-e ile yanıt aradık. Sürmesi keyifli, kullanımı görece olarak ekonomik ve egzoz borusu olmadığı için çevreye daha duyarlı olan Mokka-e'nin başlangıç fiyatı 1.085.900 TL. Mokka'nın 100Kw'lık güce sahip motorunun 50 kWh kapasiteli bataryası WLTP standartlarına göre tek şarjla 327 KM mesafe yolculuk vaat ediyor.

Sürmesi keyifli, çalıştırması görece olarak ekonomik ve egzoz borusu olmadığı için çevreye daha duyarlı olan bir araba olan Mokka-e'nin başlangıç fiyatı 1.085.900 TL. Mokka'nın 100Kw'lık güce sahip motorunun 50 kWh kapasiteli bataryası WLTP standartlarına göre tek şarjla 327 KM mesafe yolculuk vaat ediyor. Mokka-e’'nin elektromotoru, ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor.

Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0’dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0’dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor. Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılıyor. Pilin %80’ini sadece 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi bulunan Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor.

Sürüş güvenliğini ve konforunu artıran 16 ayrı sürüş destek sistemiyle gelen Mokka-e’de yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de Mokka-e’de sürücülere sunuluyor.