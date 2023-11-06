Her şeyi değiştirebilir: ChatGPT aboneleri “özel” GPT’ler oluşturabilecek

Özel GPT dönemi başlıyor
OpenAI, geliştirici konferansına hazırlanırken önemli bir ChatGPT güncellemesi sızdırıldı. Sızdırılan ekran görüntüleri ve videolar, GPT-4 kullanan ChatGPT'de zaten mevcut olan web tarama ve veri analizi gibi özelliklerin çoğuna sahip özel bir sohbet robotu oluşturucusunu gösteriyor. Görünüşe göre OpenAI, kullanıcıların kendi sohbet robotlarını paylaşabilecekleri veya başkaları tarafından yapılanlara göz atabilecekleri yeni bir pazara da sahip olacak. Bu sayede yeni bir gelir kapısı sağlanmış olacak.
“GPT Builder” veya “Magic Maker” olarak da adlandırılan bu sistem sayesinde esasında isteyen herkes kendi amaçları kapsamında özel GPT’ler oluşturabilecek. Kullanıcılar, oluşturacakları bot için varsayılan dil, ton ve yazı stili seçebilecek. Ayrıca botu adlandırmak, tanımlamak ve yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında talimatlar vermek için alanlar da bulunuyor. Kullanıcılar özel bir veri tabanı da yükleyebilecek. Ek olarak özel eylemler için de seçenekler sunulacak. Bu vesileyle çok daha spesifik, özelleştirilmiş sohbet robotlarının önü açılacak. Mesela, sadece su tesisatı üzerinde veya sadece futbol özelinde konuşan GPT’ler yapılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.