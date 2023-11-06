Her şeyi değiştirebilir: ChatGPT aboneleri “özel” GPT’ler oluşturabilecek

Tam Boyutta Gör ChatGPT yaratıcısı OpenAI, bugün Türkiye saati ile 21:00’da ilk geliştirici konferansını gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında firmanın önemli duyurular yapması bekleniyor. Öte yandan halihazırda bazı son derece önemli özellikler sızdırılmış durumda. Aktarılanlara göre ChatGPT abonelerine “GPT Builder” sistemi sunulacak. Bu sayede kullanıcılar “özel” GPT’ler oluşturabilecek.

Özel GPT dönemi başlıyor

OpenAI, geliştirici konferansına hazırlanırken önemli bir ChatGPT güncellemesi sızdırıldı. Sızdırılan ekran görüntüleri ve videolar, GPT-4 kullanan ChatGPT'de zaten mevcut olan web tarama ve veri analizi gibi özelliklerin çoğuna sahip özel bir sohbet robotu oluşturucusunu gösteriyor. Görünüşe göre OpenAI, kullanıcıların kendi sohbet robotlarını paylaşabilecekleri veya başkaları tarafından yapılanlara göz atabilecekleri yeni bir pazara da sahip olacak. Bu sayede yeni bir gelir kapısı sağlanmış olacak.

Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı 1 gün önce eklendi

“GPT Builder” veya “Magic Maker” olarak da adlandırılan bu sistem sayesinde esasında isteyen herkes kendi amaçları kapsamında özel GPT’ler oluşturabilecek. Kullanıcılar, oluşturacakları bot için varsayılan dil, ton ve yazı stili seçebilecek. Ayrıca botu adlandırmak, tanımlamak ve yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında talimatlar vermek için alanlar da bulunuyor. Kullanıcılar özel bir veri tabanı da yükleyebilecek. Ek olarak özel eylemler için de seçenekler sunulacak. Bu vesileyle çok daha spesifik, özelleştirilmiş sohbet robotlarının önü açılacak. Mesela, sadece su tesisatı üzerinde veya sadece futbol özelinde konuşan GPT’ler yapılabilecek.

Tam Boyutta Gör “GPT Builder” özelliğine ek olarak firmanın "Esnek" ve "Yıllık" seçeneklere sahip kurumsal bir "Ekip" abonelik planı hazırladığı da belirtiliyor. Bu kurumsal plan ile yüksek hızlı GPT-4 ve dört kat daha uzun bağlam gibi ayrıcalıklar yer alacak. Paylaşılanlara göre bu hizmet kullanıcı başına aylık 25 dolar olarak fiyatlandırılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.