Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, 15 saniyede ses klonlayabilen yapay zeka modelini tanıttı

    OpenAI, 15 saniyelik bir konuşma kaydıyla ses klonlayabilen bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu. Şirket, Voice Engine isimli teknolojiyi halka açmadan önce yetkililer ve uzmanlarla görüşecek.
    OpenAI, 15 saniyede ses klonlayabilen yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ses kopyalama konusunda çığır açabilecek bir yapay zeka modeli olan Voice Engine'i tanıttı. İki yıllık geliştirme sürecinin ürünü olan bu model, sadece 15 saniyelik bir ses kaydını dinleyerek herhangi bir sesi klonlayabiliyor. Bu gerçekten de ürkütücü bir ilerleme.

    Şirkete göre, Voice Engine lisanslı ses kayıtları ve halka açık veri tabanları ile eğitildi. Dolayısı ile herhangi bir telif hakkı sorunu yok. OpenAI, kötüye kullanım tehlikeleri nedeniyle bu teknolojiyi şu anda geniş çapta kullanıma sunmayı kesinlikle düşünmüyor.

    OpenAI'ın kaleme aldığı blog yazısında bu teknolojinin ne için geliştirildiği hakkında bilgilere yer verilmiş. Bunlar arasında görme engelli veya okuma güçlüğü çeken kişilere okuma yardımı sağlamak, farklı dilleri konuşan kişiler için çeviri ve dublaj yapmak, konuşma zorluğu olanlara yardımcı olmak, içerik üreticilerine yeni araçlar sunmak, dil edinimi ve konuşma terapisi gibi alanlarda yeni araştırma imkanları oluşturmak bulunuyor.

    OpenAI, 15 saniyede ses klonlayabilen yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Voice Engine nasıl çalışıyor?

    Voice Engine, bir kaydı 15 saniye boyunca dinledikten sonra ses tonu ve diğer ses özelliklerini analiz ederek orijinal sese oldukça benzeyen sentetik bir ses üretiyor. Yapay zeka modelinin genel kullanıma açılmaması da zaten sentetik sesin orijinaline çok yakın olduğunu gösteriyor.

    Voice Engine'in potansiyel tehlikeleri oldukça korkutucu. Ses taklidi yoluyla dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, yanlış bilgi, dezenformasyon veya deepfake videolar oluşturma gibi riskler mevcut. OpenAI, bu endişeleri ele almak için çalıştığını ve Voice Engine'i halka açık hale getirmeden önce "yetkililer ve uzmanlarla" görüşmeyi planladığını belirtiyor.

    Voice Engine'in geliştirilmesi, etik ve yasal açıdan da önemli soruları gündeme getiriyor. Bu tür güçlü yapay zeka modellerinin nasıl kontrol edileceği ve kötüye kullanımdan nasıl korunacağı, önümüzdeki yıllarda ele alınması gereken önemli bir konu olacak. OpenAI'ın blog sayfasında klonlanan seslerle ilgili örnekleri dinleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beşiktaş forum pantolon bacak arası aşınması çözüm tyt 250 puan almak zor mu bilgisayarımı satmak istiyorum ne kadar eder 2010 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız