OpenAI, 15 saniyede ses klonlayabilen yapay zeka modelini tanıttı

Şirkete göre, Voice Engine lisanslı ses kayıtları ve halka açık veri tabanları ile eğitildi. Dolayısı ile herhangi bir telif hakkı sorunu yok. OpenAI, kötüye kullanım tehlikeleri nedeniyle bu teknolojiyi şu anda geniş çapta kullanıma sunmayı kesinlikle düşünmüyor.
OpenAI'ın kaleme aldığı blog yazısında bu teknolojinin ne için geliştirildiği hakkında bilgilere yer verilmiş. Bunlar arasında görme engelli veya okuma güçlüğü çeken kişilere okuma yardımı sağlamak, farklı dilleri konuşan kişiler için çeviri ve dublaj yapmak, konuşma zorluğu olanlara yardımcı olmak, içerik üreticilerine yeni araçlar sunmak, dil edinimi ve konuşma terapisi gibi alanlarda yeni araştırma imkanları oluşturmak bulunuyor.
Voice Engine nasıl çalışıyor?
Voice Engine, bir kaydı 15 saniye boyunca dinledikten sonra ses tonu ve diğer ses özelliklerini analiz ederek orijinal sese oldukça benzeyen sentetik bir ses üretiyor. Yapay zeka modelinin genel kullanıma açılmaması da zaten sentetik sesin orijinaline çok yakın olduğunu gösteriyor.
Voice Engine'in potansiyel tehlikeleri oldukça korkutucu. Ses taklidi yoluyla dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, yanlış bilgi, dezenformasyon veya deepfake videolar oluşturma gibi riskler mevcut. OpenAI, bu endişeleri ele almak için çalıştığını ve Voice Engine'i halka açık hale getirmeden önce "yetkililer ve uzmanlarla" görüşmeyi planladığını belirtiyor.
Voice Engine'in geliştirilmesi, etik ve yasal açıdan da önemli soruları gündeme getiriyor. Bu tür güçlü yapay zeka modellerinin nasıl kontrol edileceği ve kötüye kullanımdan nasıl korunacağı, önümüzdeki yıllarda ele alınması gereken önemli bir konu olacak. OpenAI'ın blog sayfasında klonlanan seslerle ilgili örnekleri dinleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...