    OpenAI, sosyal medya uygulaması Sora’yı tanıttı: Kendi AI videonuzu yapın

    OpenAI, TikTok’a rakip Sora uygulamasını ve gelişmiş video üretim modeli Sora 2’yi tanıttı. Kullanıcılar yapay zeka ile kendi görüntülerini sahnelere ekleyip arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

    OpenAI, sosyal medya uygulaması Sora’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yeni nesil video üretim modeli Sora 2’nin yanında TikTok’a rakip olacak yeni sosyal medya uygulaması Sora’yı tanıttı. Şirket, yapay zeka destekli video teknolojisini sosyal bir platformla birleştirerek kullanıcıların hem kendi videolarını üretmelerine hem de arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkan sunuyor.

    Sora artık video platformu oldu

    Sora uygulamasının en dikkat çekici özelliği ise “cameos” adını taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi görüntülerini ve seslerini sisteme yükleyerek yapay zeka tarafından üretilen sahnelerin içine yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca arkadaşlarına da izin vererek onların videolarda yer almasını sağlayabiliyor. Böylece birden fazla kişinin yer aldığı yapay zeka destekli videolar üretmek mümkün hâle geliyor.

    Uygulama, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da iOS üzerinden indirilebiliyor ve davetiye sistemiyle kullanılabiliyor. Ancak OpenAI, hızlı bir şekilde diğer ülkelere de açılmayı planlıyor. Bu arada ChatGPT Pro abonelerinin, davetiye gerekmeden Sora 2 Pro modelini kullanabiliyor.

    Tasarımı itibarıyla TikTok ve Instagram Reels’e benzer bir kısa video akışına sahip olan platform, kullanıcıların içeriklerini algoritmik önerilerle öne çıkaracak. OpenAI, bu önerileri belirlerken kullanıcının uygulama içi etkileşimlerini, IP adresinden elde edilen konum bilgilerini ve ChatGPT sohbet geçmişini dikkate alıyor. İsteyen kullanıcılar sohbet geçmişinin kullanılmasını kapatabilecek.

    Ayrıca ebeveyn denetimleri de ChatGPT üzerinden sağlanıyor. Böylece sınırsız kaydırma engellenebiliyor, algoritmik kişiselleştirme kapatılabiliyor ve mesajlaşma sınırlandırılabiliyor.

    Uygulama başlangıçta ücretsiz olacak. Şirket, gelir modelinin ilk etapta yalnızca yoğun dönemlerde ek video üretimi için ücret talep etmek üzerine kurulu olduğunu açıkladı.

    Ek olarak, yeni platform bazı güvenlik ve etik sorunları da gündeme getiriyor. Kullanıcıların kendi görüntülerini veya başkalarının onay verdiği videoları kullanarak içerik üretmesi, potansiyel olarak kötüye kullanılabilecek bir alan oluşturuyor.

