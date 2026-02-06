OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Rakibi gibi artık sadece kod yazmıyor

GPT-5.3-Codex, komut satırı, IDE eklentileri, web arayüzü ve yeni macOS masaüstü uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. API erişimi ise henüz açılmadı ancak OpenAI bunun ilerleyen dönemde sunulacağını belirtiyor.
OpenAI’ın paylaştığı şirket içi test sonuçlarına göre GPT-5.3-Codex, hem GPT-5.2-Codex hem de genel amaçlı GPT-5.2 modelini geride bırakıyor. Yeni model SWE-Bench Pro, Terminal-Bench 2.0 ve benzeri kıyaslama testlerinde daha yüksek başarı oranları elde etti. Bu sonuçlar, Codex’in özellikle gerçek dünya yazılım geliştirme senaryolarında daha tutarlı ve verimli çalıştığını gösteriyor.
“Kendi kendini yaptı” iddialarına açıklık getirildi
ChatGPT güncellemesi henüz yok
Dikkat çeken bir diğer detay ise ChatGPT’nin halen 5.2 sürümünde olması. Codex’in 5.3 sürümüne geçmesi OpenAI’ın genel amaçlı ChatGPT modeli için de benzer bir güncelleme planlayabileceği yönünde beklentiler yaratıyor. Ancak şirket şu an için bu konuda resmi bir duyuru yapmış değil.
Öte yandan OpenAI, yeni modelle birlikte limitler veya fiyatlandırma tarafında herhangi bir değişiklik açıklamadı. Buna karşın Codex kullanıcıları için önemli bir performans artışı sunuluyor. Şirketin aktardığına göre altyapı ve çıkarım sistemlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde modeller yaklaşık yüzde 25 daha hızlı çalışıyor.
Şirket, bir sonraki adımda Codex'i yalnızca kod yazan değil, bilgisayarı aktif olarak kullanabilen ve uçtan uca gerçek işleri tamamlayabilen bir araç haline getirmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda MCP gibi yöntemlerle kullanılan bazı çözümlerle örtüşürken Anthropic'in kısa süre önce duyurduğu Claude Cowork benzeri sistemlerle de aynı doğrultuda ilerliyor.