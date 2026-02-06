Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Rakibi gibi artık sadece kod yazmıyor

    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i duyurdu. Yeni sürüm, kod yazmanın ötesine geçerek yazılım geliştirme sürecinin tamamında daha hızlı ve kapsamlı bir yardımcı olmayı hedefliyor.

    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Artık sadece kod yazmıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yazılım geliştirme süreçlerine odaklanan yeni nesil modeli GPT-5.3-Codex’i duyurdu. Şirketin sınırları zorlayan kodlama modeli olarak konumlandırdığı yeni sürüm, yalnızca kod üretmekle kalmayıp yazılım yaşam döngüsünün tamamında aktif rol almayı hedefliyor. Öte yandan şirketin en büyük rakibi Anthropic de Opus 4.6 ile aynı yolda ilerlediğini duyurdu.

    GPT-5.3-Codex, komut satırı, IDE eklentileri, web arayüzü ve yeni macOS masaüstü uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. API erişimi ise henüz açılmadı ancak OpenAI bunun ilerleyen dönemde sunulacağını belirtiyor.

    OpenAI’ın paylaştığı şirket içi test sonuçlarına göre GPT-5.3-Codex, hem GPT-5.2-Codex hem de genel amaçlı GPT-5.2 modelini geride bırakıyor. Yeni model SWE-Bench Pro, Terminal-Bench 2.0 ve benzeri kıyaslama testlerinde daha yüksek başarı oranları elde etti. Bu sonuçlar, Codex’in özellikle gerçek dünya yazılım geliştirme senaryolarında daha tutarlı ve verimli çalıştığını gösteriyor.

    “Kendi kendini yaptı” iddialarına açıklık getirildi

    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Artık sadece kod yazmıyor Tam Boyutta Gör
    Son günlerde bazı başlıklarda yer alan “Codex kendini geliştirdi” iddialarına OpenAI net bir açıklık getirdi. Şirket, GPT-5.3-Codex’in kendi kendini inşa ettiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını üstü kapalı bir şekilde ima ediyor. Bununla birlikte  modelin geliştirme sürecinde aktif olarak kullanıldığı da gizlenmiyor. OpenAI’a göre GPT-5.3-Codex, kendi geliştirilme sürecinde önemli bir araç olarak görev aldı ancak tamamen otonom bir şekilde kendini yaratmadı. Bu yaklaşım, günümüzde bazı büyük yazılım firmalarının dağıtım yönetimi, hata ayıklama ve test değerlendirme süreçlerinde kullandığı yapay zeka destekli sistemlerle benzerlik taşıyor.
    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Artık sadece kod yazmıyor Tam Boyutta Gör
    Bu güncellemenin en dikkat çekici yönü OpenAI’ın Codex’i yalnızca bir kod üretme aracı olarak değil, yazılım yaşam döngüsünün tamamını kapsayan bir yardımcı olarak konumlandırması. Şirket, GPT-5.3-Codex’in hata ayıklama, dağıtım, izleme, ürün gereksinim dokümanları yazımı, metin düzenleme, kullanıcı araştırmaları, testler, metrikler ve daha pek çok alanda kullanılmasını hedefliyor. Ayrıca modelin görev esnasında yönlendirilebilmesi ve sık sık durum güncellemeleri sunabilmesi de öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

    ChatGPT güncellemesi henüz yok

    Dikkat çeken bir diğer detay ise ChatGPT’nin halen 5.2 sürümünde olması. Codex’in 5.3 sürümüne geçmesi OpenAI’ın genel amaçlı ChatGPT modeli için de benzer bir güncelleme planlayabileceği yönünde beklentiler yaratıyor. Ancak şirket şu an için bu konuda resmi bir duyuru yapmış değil.

    OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Artık sadece kod yazmıyor Tam Boyutta Gör

    Öte yandan OpenAI, yeni modelle birlikte limitler veya fiyatlandırma tarafında herhangi bir değişiklik açıklamadı. Buna karşın Codex kullanıcıları için önemli bir performans artışı sunuluyor. Şirketin aktardığına göre altyapı ve çıkarım sistemlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde modeller yaklaşık yüzde 25 daha hızlı çalışıyor.

    Şirket, bir sonraki adımda Codex’i yalnızca kod yazan değil, bilgisayarı aktif olarak kullanabilen ve uçtan uca gerçek işleri tamamlayabilen bir araç haline getirmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda MCP gibi yöntemlerle kullanılan bazı çözümlerle örtüşürken Anthropic’in kısa süre önce duyurduğu Claude Cowork benzeri sistemlerle de aynı doğrultuda ilerliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/02/05/openai-launches-new-agentic-coding-model-only-minutes-after-anthropic-drops-its-own/ https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön cam rezistans all tomorrows türkçe varex muayeneden geçer mi ders verici hikayeler kısa araç üzerinde akü şarj edilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum