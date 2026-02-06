OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı: Rakibi gibi artık sadece kod yazmıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yazılım geliştirme süreçlerine odaklanan yeni nesil modeli GPT-5.3-Codex’i duyurdu. Şirketin sınırları zorlayan kodlama modeli olarak konumlandırdığı yeni sürüm, yalnızca kod üretmekle kalmayıp yazılım yaşam döngüsünün tamamında aktif rol almayı hedefliyor. Öte yandan şirketin en büyük rakibi Anthropic de Opus 4.6 ile aynı yolda ilerlediğini duyurdu.

GPT-5.3-Codex, komut satırı, IDE eklentileri, web arayüzü ve yeni macOS masaüstü uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. API erişimi ise henüz açılmadı ancak OpenAI bunun ilerleyen dönemde sunulacağını belirtiyor.

OpenAI’ın paylaştığı şirket içi test sonuçlarına göre GPT-5.3-Codex, hem GPT-5.2-Codex hem de genel amaçlı GPT-5.2 modelini geride bırakıyor. Yeni model SWE-Bench Pro, Terminal-Bench 2.0 ve benzeri kıyaslama testlerinde daha yüksek başarı oranları elde etti. Bu sonuçlar, Codex’in özellikle gerçek dünya yazılım geliştirme senaryolarında daha tutarlı ve verimli çalıştığını gösteriyor.

“Kendi kendini yaptı” iddialarına açıklık getirildi

Tam Boyutta Gör Son günlerde bazı başlıklarda yer alan “Codex kendini geliştirdi” iddialarına OpenAI net bir açıklık getirdi. Şirket, GPT-5.3-Codex’in kendi kendini inşa ettiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını üstü kapalı bir şekilde ima ediyor. Bununla birlikte modelin geliştirme sürecinde aktif olarak kullanıldığı da gizlenmiyor. OpenAI’a göre GPT-5.3-Codex, kendi geliştirilme sürecinde önemli bir araç olarak görev aldı ancak tamamen otonom bir şekilde kendini yaratmadı. Bu yaklaşım, günümüzde bazı büyük yazılım firmalarının dağıtım yönetimi, hata ayıklama ve test değerlendirme süreçlerinde kullandığı yapay zeka destekli sistemlerle benzerlik taşıyor.

Tam Boyutta Gör Bu güncellemenin en dikkat çekici yönü OpenAI’ın Codex’i yalnızca bir kod üretme aracı olarak değil, yazılım yaşam döngüsünün tamamını kapsayan bir yardımcı olarak konumlandırması. Şirket, GPT-5.3-Codex’in hata ayıklama, dağıtım, izleme, ürün gereksinim dokümanları yazımı, metin düzenleme, kullanıcı araştırmaları, testler, metrikler ve daha pek çok alanda kullanılmasını hedefliyor. Ayrıca modelin görev esnasında yönlendirilebilmesi ve sık sık durum güncellemeleri sunabilmesi de öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

ChatGPT güncellemesi henüz yok

Dikkat çeken bir diğer detay ise ChatGPT’nin halen 5.2 sürümünde olması. Codex’in 5.3 sürümüne geçmesi OpenAI’ın genel amaçlı ChatGPT modeli için de benzer bir güncelleme planlayabileceği yönünde beklentiler yaratıyor. Ancak şirket şu an için bu konuda resmi bir duyuru yapmış değil.

Tam Boyutta Gör

Öte yandan OpenAI, yeni modelle birlikte limitler veya fiyatlandırma tarafında herhangi bir değişiklik açıklamadı. Buna karşın Codex kullanıcıları için önemli bir performans artışı sunuluyor. Şirketin aktardığına göre altyapı ve çıkarım sistemlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde modeller yaklaşık yüzde 25 daha hızlı çalışıyor.

Şirket, bir sonraki adımda Codex’i yalnızca kod yazan değil, bilgisayarı aktif olarak kullanabilen ve uçtan uca gerçek işleri tamamlayabilen bir araç haline getirmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda MCP gibi yöntemlerle kullanılan bazı çözümlerle örtüşürken Anthropic’in kısa süre önce duyurduğu Claude Cowork benzeri sistemlerle de aynı doğrultuda ilerliyor.

