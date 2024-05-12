OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan çıkarabilir

OpenAI, dijital asistan tanıtabilir
Aktarılanlara göre OpenAI, hem konuşabilen hem de nesneleri tanıyabilen yeni bir çok modlu yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Hatta bu model bazı müşterilere de gizlice denettiriliyor. Şimdi bu modeli gören bazı kaynaklar bunun pazartesi günü şirketin tanıtmayı planladığı şey olduğunu söylüyor.
Belirtilenlere göre bu yeni model, mevcut benzer modellerin yapabildiğinden daha hızlı, daha doğru görüntü ve ses yorumlaması sunuyor. Kaynaklar böyle bir modelin müşteri hizmetleri temsilcisi olarak kullanılabileceğini veya teorik olarak öğrencilerin eğitiminde kullanılabileceğini belirtiyor. Ek olarak günlük hayatta tercümanlık gibi alanlarda da kullanılabilir. Öte yandan modelin bazı sorgu türlerinde GPT-4 Turbo’yu geride bırakabildiğinin de altı çiziliyor.
Diğer benzerleri gibi bu modelin de tamamıyla güvenilir olmadığı, hata yapmaya yatkın olabileceğine de dikkat çekiliyor. Üretken yapay zeka modelleri doğaları gereği halüsinasyon göremeye meyilliler. Şimdilik bunun tam çözümü bulunmuş değil. Öte yandan OpenAI, telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yerleşik ChatGPT yeteneği hazırlıyor da olabilir. Geliştirici Ananay Arora'ya göre OpenAI, gerçek zamanlı ses ve video iletişimi için sunucu tarafında da hazırlıklar yapıyor. OpenAI, her ne tanıtmayı planlıyorsa bunu Pazartesi saat 20:00’da (TSİ) kendi sitesinde bir canlı yayınla yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.