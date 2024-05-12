Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan çıkarabilir

    OpenAI, kısa bir süre sonra önemli duyurular gerçekleştirecek. CEO Sam Altman, arama motoru iddialarını yalanlarken yeni gelen bilgiler yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistana işaret ediyor.
    OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI, 13 Mayıs tarihinde bazı önemli duyuru veya duyurular yapacak. İlk başlarda ChatGPT geliştiricisinin Google’a rakip bir arama motoru duyuracağı gündeme gelmişti ancak CEO Sam Altman bu iddiaları yalanlayarak “sihir gibi bir şey” tanıtacaklarını söyledi. Bu söylemin ardından yeni gelen iddialara göre OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan tanıtabilir.

    OpenAI, dijital asistan tanıtabilir

    Aktarılanlara göre OpenAI, hem konuşabilen hem de nesneleri tanıyabilen yeni bir çok modlu yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Hatta bu model bazı müşterilere de gizlice denettiriliyor. Şimdi bu modeli gören bazı kaynaklar bunun pazartesi günü şirketin tanıtmayı planladığı şey olduğunu söylüyor.

    Belirtilenlere göre bu yeni model, mevcut benzer modellerin yapabildiğinden daha hızlı, daha doğru görüntü ve ses yorumlaması sunuyor. Kaynaklar böyle bir modelin müşteri hizmetleri temsilcisi olarak kullanılabileceğini veya teorik olarak öğrencilerin eğitiminde kullanılabileceğini belirtiyor. Ek olarak günlük hayatta tercümanlık gibi alanlarda da kullanılabilir. Öte yandan modelin bazı sorgu türlerinde GPT-4 Turbo’yu geride bırakabildiğinin de altı çiziliyor.

    Diğer benzerleri gibi bu modelin de tamamıyla güvenilir olmadığı, hata yapmaya yatkın olabileceğine de dikkat çekiliyor. Üretken yapay zeka modelleri doğaları gereği halüsinasyon göremeye meyilliler. Şimdilik bunun tam çözümü bulunmuş değil. Öte yandan OpenAI, telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yerleşik ChatGPT yeteneği hazırlıyor da olabilir. Geliştirici Ananay Arora'ya göre OpenAI, gerçek zamanlı ses ve video iletişimi için sunucu tarafında da hazırlıklar yapıyor. OpenAI, her ne tanıtmayı planlıyorsa bunu Pazartesi saat 20:00’da (TSİ) kendi sitesinde bir canlı yayınla yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai i20 1.4 mpi style otomatik yorumlar kalorisi yüksek abur cuburlar şahıstan aldığım araç motoru arızalı çıktı en iyi özel sağlık sigortası yorumlar en sorunsuz eski arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız