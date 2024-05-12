Tam Boyutta Gör OpenAI, 13 Mayıs tarihinde bazı önemli duyuru veya duyurular yapacak. İlk başlarda ChatGPT geliştiricisinin Google’a rakip bir arama motoru duyuracağı gündeme gelmişti ancak CEO Sam Altman bu iddiaları yalanlayarak “sihir gibi bir şey” tanıtacaklarını söyledi. Bu söylemin ardından yeni gelen iddialara göre OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan tanıtabilir.

OpenAI, dijital asistan tanıtabilir

Aktarılanlara göre OpenAI, hem konuşabilen hem de nesneleri tanıyabilen yeni bir çok modlu yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Hatta bu model bazı müşterilere de gizlice denettiriliyor. Şimdi bu modeli gören bazı kaynaklar bunun pazartesi günü şirketin tanıtmayı planladığı şey olduğunu söylüyor.

Sam Altman: Arama motoru değil, sihir gibi birşey tanıtacağız 1 gün önce eklendi

Belirtilenlere göre bu yeni model, mevcut benzer modellerin yapabildiğinden daha hızlı, daha doğru görüntü ve ses yorumlaması sunuyor. Kaynaklar böyle bir modelin müşteri hizmetleri temsilcisi olarak kullanılabileceğini veya teorik olarak öğrencilerin eğitiminde kullanılabileceğini belirtiyor. Ek olarak günlük hayatta tercümanlık gibi alanlarda da kullanılabilir. Öte yandan modelin bazı sorgu türlerinde GPT-4 Turbo’yu geride bırakabildiğinin de altı çiziliyor.

Diğer benzerleri gibi bu modelin de tamamıyla güvenilir olmadığı, hata yapmaya yatkın olabileceğine de dikkat çekiliyor. Üretken yapay zeka modelleri doğaları gereği halüsinasyon göremeye meyilliler. Şimdilik bunun tam çözümü bulunmuş değil. Öte yandan OpenAI, telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yerleşik ChatGPT yeteneği hazırlıyor da olabilir. Geliştirici Ananay Arora'ya göre OpenAI, gerçek zamanlı ses ve video iletişimi için sunucu tarafında da hazırlıklar yapıyor. OpenAI, her ne tanıtmayı planlıyorsa bunu Pazartesi saat 20:00’da (TSİ) kendi sitesinde bir canlı yayınla yapacak.

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OpenAI, yapay zekalı gelişmiş bir dijital asistan çıkarabilir