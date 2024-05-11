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Tam Boyutta Gör OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, OpenAI'nin Pazartesi günü Google'ın I/O etkinliğinden önce Google'a rakip bir arama motoru ürününü tanıtacağı iddialarını yalanladı.

"Arama motoru veya GPT-5 olmayacak"

Altman, X platformunda, Pazartesi günü için OpenAI'ın bir duyuru yapacağını ancak bu duyurunun arama motoru veya GPT-5 duyurusu olmayacağını paylaştı. Bunun yerine, insanların seveceği, kendisine "sihir gibi hissettiren birşey" olacağını söyledi. Resmi OpenAI gönderisinde, yapılacak duyurunun ChatGPT ve GPT-4 ile ilgili yenilikler olacağı belirtiliyor.

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Daha önce çıkan haberlerde, OpenAI'nin Google lansmanını hedef alan bir tarihte, ilgiyi üzerine çekecek bir lansman düzenleyeceği ve ChatGPT'nin bir uzantısı olacak arama motorunu tanıtacağı iddia edilmişti.

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Sam Altman: Arama motoru değil, sihir gibi birşey tanıtacağız