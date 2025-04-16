Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, X'e rakip bir sosyal medya platformu kuruyor!

    OpenAI, X benzeri kendi sosyal medya ağını kuruyor. ChatGPT'nin görüntü oluşturma aracına sosyal bir akış ekleyen bir protopin deneme aşmasında olduğu bildiriliyor.
    OpenAI, X'e rakip bir sosyal medya platformu kuruyor! Tam Boyutta Gör
    The Verge'in haberine göre OpenAI, X (Twitter) benzeri kendi sosyal medya ağını kuruyor. Şimdilik çok fazla ayrıntı olmasa da, ChatGPT'nin görüntü oluşturma aracına sosyal bir akış ekleyen bir protopin deneme aşmasında olduğu bildiriliyor.

    OpenAI'nin bu sosyal ağı bağımsız bir uygulama olarak mı sunacağı yoksa ChatGPT uygulamasına entegre mi edeceği henüz belli değil. Raporda, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirket dışındaki kişilerden sosyal ağ hakkında geri bildirim istediği belirtiliyor.

    Bu adımın olası sebeplerinden biri, OpenAI’nin kullanıcılarından gerçek zamanlı veri toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek istemesi olabilir. Aynı zamanda şirket için çeşitlendirme hamlesi olarak da değerlendiriliyor.

    Elon Musk'ın hoşuna gitmeyecek

    Projenin hayata geçip geçmeyeceği belirsiz olsa da, haberin Elon Musk'ın hoşuna gitmeyeceği kesin. Altman ve OpenAI bir süredir Musk ile anlaşmazlık yaşıyor. Yakın zamanda Musk, OpenAI'i satın almak için 9,7 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuş ve ardından reddedilmişti.

    OpenAI ayrıca yakın zamanda Musk'a karşı dava açtı. Şirket, Musk’ı X üzerinden yürüttüğü basın saldırıları ve kasıtlı karalama kampanyaları ile suçluyor. Dava, Musk’ın ilk açtığı davaya ve OpenAI varlıklarını alma girişimine atıfta bulunarak, bunların taciz edici yasal iddialar ve sahte satın alma hamleleri olduğunu belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kablosuz kapı zili frekans ayarı yasaklı sitelere giriş mobil subap vurma sesi 0531 numara kime ait psikiyatri engelli oranları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum