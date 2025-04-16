OpenAI, X'e rakip bir sosyal medya platformu kuruyor!

OpenAI'nin bu sosyal ağı bağımsız bir uygulama olarak mı sunacağı yoksa ChatGPT uygulamasına entegre mi edeceği henüz belli değil. Raporda, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirket dışındaki kişilerden sosyal ağ hakkında geri bildirim istediği belirtiliyor.
Bu adımın olası sebeplerinden biri, OpenAI’nin kullanıcılarından gerçek zamanlı veri toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek istemesi olabilir. Aynı zamanda şirket için çeşitlendirme hamlesi olarak da değerlendiriliyor.
Elon Musk'ın hoşuna gitmeyecek
Projenin hayata geçip geçmeyeceği belirsiz olsa da, haberin Elon Musk'ın hoşuna gitmeyeceği kesin. Altman ve OpenAI bir süredir Musk ile anlaşmazlık yaşıyor. Yakın zamanda Musk, OpenAI'i satın almak için 9,7 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuş ve ardından reddedilmişti.
OpenAI ayrıca yakın zamanda Musk'a karşı dava açtı. Şirket, Musk’ı X üzerinden yürüttüğü basın saldırıları ve kasıtlı karalama kampanyaları ile suçluyor. Dava, Musk’ın ilk açtığı davaya ve OpenAI varlıklarını alma girişimine atıfta bulunarak, bunların taciz edici yasal iddialar ve sahte satın alma hamleleri olduğunu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.