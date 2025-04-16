Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör The Verge'in haberine göre OpenAI, X (Twitter) benzeri kendi sosyal medya ağını kuruyor. Şimdilik çok fazla ayrıntı olmasa da, ChatGPT'nin görüntü oluşturma aracına sosyal bir akış ekleyen bir protopin deneme aşmasında olduğu bildiriliyor.

OpenAI'nin bu sosyal ağı bağımsız bir uygulama olarak mı sunacağı yoksa ChatGPT uygulamasına entegre mi edeceği henüz belli değil. Raporda, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirket dışındaki kişilerden sosyal ağ hakkında geri bildirim istediği belirtiliyor.

Bu adımın olası sebeplerinden biri, OpenAI’nin kullanıcılarından gerçek zamanlı veri toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek istemesi olabilir. Aynı zamanda şirket için çeşitlendirme hamlesi olarak da değerlendiriliyor.

OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı 1 gün önce eklendi

Elon Musk'ın hoşuna gitmeyecek

Projenin hayata geçip geçmeyeceği belirsiz olsa da, haberin Elon Musk'ın hoşuna gitmeyeceği kesin. Altman ve OpenAI bir süredir Musk ile anlaşmazlık yaşıyor. Yakın zamanda Musk, OpenAI'i satın almak için 9,7 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuş ve ardından reddedilmişti.

OpenAI ayrıca yakın zamanda Musk'a karşı dava açtı. Şirket, Musk’ı X üzerinden yürüttüğü basın saldırıları ve kasıtlı karalama kampanyaları ile suçluyor. Dava, Musk’ın ilk açtığı davaya ve OpenAI varlıklarını alma girişimine atıfta bulunarak, bunların taciz edici yasal iddialar ve sahte satın alma hamleleri olduğunu belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

OpenAI, X'e rakip bir sosyal medya platformu kuruyor!