OpenAI, ChatGPT'nin kibar yanıtları için milyonlarca dolar harcıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu maliyetin farkında olduklarını ancak yine de bu tür yanıtları sürdürmenin önemli olduğunu vurguluyor. Altman'a göre, bu tarz cevaplar yapay zekâ ile olan iletişimi daha doğal, insancıl ve dostane hale getiriyor. Ancak teknik olarak bu tür kısa yanıtları önceden programlamak kolay değil ve bu da doğal sohbet akışını bozabiliyor.
Nezaket, kayda değer enerji harcıyor
Sadece bir "Rica ederim" cevabı bile yaklaşık 40–50 mililitre su tüketimi ve veri merkezlerinde kayda değer bir enerji harcamasına yol açıyor. Kullanıcıların çoğu, ChatGPT ile sohbet ederken bir insanla konuşuyormuş gibi içgüdüsel olarak teşekkür ediyor ve bu durum, MIT ve OpenAI araştırmacılarına göre, zamanla duygusal bir bağlanmaya bile dönüşebiliyor.