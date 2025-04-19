OpenAI, ChatGPT'nin kibar yanıtları için milyonlarca dolar harcıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanındaki öncü şirket OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT'de nezaket ifadelerine verilen yanıtlar için her yıl milyonlarca dolarlık işlem gücü harcıyor. "Teşekkür ederim" veya "Lütfen" gibi basit ifadeler kullanıcılar tarafından sıklıkla yazılıyor ve buna karşılık verilen "Rica ederim" ya da "Her zaman buradayım" gibi yanıtlar, düşündüğümüzden çok daha fazla enerji ve kaynak tüketiyor.

Microsoft, CPU’larda çalışabilen yapay zeka geliştirdi 19 sa. önce eklendi

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu maliyetin farkında olduklarını ancak yine de bu tür yanıtları sürdürmenin önemli olduğunu vurguluyor. Altman'a göre, bu tarz cevaplar yapay zekâ ile olan iletişimi daha doğal, insancıl ve dostane hale getiriyor. Ancak teknik olarak bu tür kısa yanıtları önceden programlamak kolay değil ve bu da doğal sohbet akışını bozabiliyor.

Nezaket, kayda değer enerji harcıyor

Sadece bir "Rica ederim" cevabı bile yaklaşık 40–50 mililitre su tüketimi ve veri merkezlerinde kayda değer bir enerji harcamasına yol açıyor. Kullanıcıların çoğu, ChatGPT ile sohbet ederken bir insanla konuşuyormuş gibi içgüdüsel olarak teşekkür ediyor ve bu durum, MIT ve OpenAI araştırmacılarına göre, zamanla duygusal bir bağlanmaya bile dönüşebiliyor.

Tam Boyutta Gör Dikkat çeken bir diğer detay ise ücretli kullanıcıların, ChatGPT'yi kullanırken bu tür yanıtları da dolaylı yoldan ödemelerine dahil etmiş olmaları. Uzmanlara göre, gelecekte insan ile yapay zekâ arasındaki sınırın daha da belirsizleşmesiyle birlikte, dijital ortamlarda nezaketli olmanın önemli bir alışkanlık haline gelmesi muhtemel. Her ne kadar bu şimdilik bir teori olsa da, OpenAI'nin milyonlarca dolarlık nezaket maliyeti bugün oldukça somut bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, ChatGPT'nin kibar yanıtları için bir servet harcıyor