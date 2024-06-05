OpenAI, yapay zekanın sınırsız enerji ihtiyacını füzyon enerjisiyle karşılamak istiyor

Nükleer füzyon, güneş gibi yıldızlarda meydana gelen ve onlara güç veren şeyle aynı. Bu, tamamıyla temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı ancak onlarca yıldır yapılan yatırımlara rağmen ticari olarak bu teknoloji kullanılabilir hale getirilemedi. Öte yandan özellikle son birkaç yılda füzyon enerjisi alanında ciddi yatırımların yapıldığı ve çok önemli başarımlara imza atıldığını da açıkça görüyoruz.
Helion ise bu atılımı gerçekleştirmek için yarışıyor. Bu konudaki haberlerimizi yakından takip eden okuyucularımızın bildiği gibi Helion, geçtiğimiz yıl Microsoft ile füzyondan elde edilen güç için dünyanın ilk enerji anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 2028’e kadar Stargate adlı yapay zeka süper bilgisayarı ile 100 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa edilecek. Helion, ilk tesis için 2028 ve 50MW kapasiteyi hedefliyor olsa da füzyon enerjisi için bunlar halen radikal tarihler ve rakamlar.
Teknoloji devleri şu anda, enerji taleplerinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması beklenen veri merkezlerini beslemek için yeterli gücü satın almak için yarışıyor. Bu da yaklaşık 650TWh'lik bir artış anlamına geliyor. Bu, Güney Kore gibi bir ülkenin tüketimini rahatlıkla aşıyor. Goldman Sachs'ın yakın zamanda yaptığı bir analiz, bunun ABD ve Avrupa'daki enerji sektörü için yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım fırsatı anlamına geldiğini söylüyor. Helion Energy ise -başarılı olursa- sadece 0,01 $/kWh'den elektrik satmayı hedefliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.