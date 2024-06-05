OpenAI, yapay zekanın sınırsız enerji ihtiyacını füzyon enerjisiyle karşılamak istiyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın gelişimi ve enerji ihtiyacı aslında bir anlamda sınırsız. Peki sürdürülebilir, sürekli çalışan ve dünyadaki tüm insanların toplamından daha zeki bir yapay zekanın enerji ihtiyacını ne doyurabilir? Görünüşe göre yapay zekanın en önemli şirketi OpenAI ve kurucu ortağı Sam Altman, bunun için sınırsız enerjiyi yani füzyon enerjisini düşünüyor. Son gelen bilgilere göre Altman ve OpenAI’ın füzyon enerji şirketi Helion Energy ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.

OpenAI, Helion ve füzyon üçgeni

Tam Boyutta Gör WSJ tarafından birkaç gün önce yayınlanan kapsamlı bir rapora göre ABD merkezli füzyon şirketi Helion Energy, OpenAI’ın veri merkezlerine güç sağlamak için büyük miktarlarda elektrik satın alacağı bir anlaşma hakkında görüşüyor. Öte yandan OpenAI CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman’in Helion’a 375 milyon dolar yatırım yaptığı ve şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu da biliniyor. Altman’ın çıkar çatışması nedeniyle Helion ve OpenAI’ın yaptığı görüşmelerde yer almadığının altı çiziliyor.

Nükleer füzyon, güneş gibi yıldızlarda meydana gelen ve onlara güç veren şeyle aynı. Bu, tamamıyla temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı ancak onlarca yıldır yapılan yatırımlara rağmen ticari olarak bu teknoloji kullanılabilir hale getirilemedi. Öte yandan özellikle son birkaç yılda füzyon enerjisi alanında ciddi yatırımların yapıldığı ve çok önemli başarımlara imza atıldığını da açıkça görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Sam Altman ise bir süredir yapay zeka ve enerji konusunda konuşuyor. Altman, yapay zekanın artan güç taleplerini karşılamak için temiz bir enerji atılımına ihtiyaç olduğunu defalarca söyledi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir etkinlikte konuşan Altman, “Füzyona ihtiyacımız var ya da radikal bir şekilde daha ucuz güneş enerjisi artı depolama ya da büyük ölçekte bir şeye ihtiyacımız var.” demişti.

Helion ise bu atılımı gerçekleştirmek için yarışıyor. Bu konudaki haberlerimizi yakından takip eden okuyucularımızın bildiği gibi Helion, geçtiğimiz yıl Microsoft ile füzyondan elde edilen güç için dünyanın ilk enerji anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 2028’e kadar Stargate adlı yapay zeka süper bilgisayarı ile 100 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa edilecek. Helion, ilk tesis için 2028 ve 50MW kapasiteyi hedefliyor olsa da füzyon enerjisi için bunlar halen radikal tarihler ve rakamlar.

Tam Boyutta Gör Helion, Manyetik Hapislemeli Füzyon (MCF) olarak bilinen bir yöntemi benimsiyor ve reaktörün her iki ucunda da plazma üretmeyi amaçlıyor. Bu plazmalar daha sonra füzyon ateşlemesinin sağlandığı ve elektriğin üretildiği merkezi bir sıkıştırma odasına doğru hızlandırılıyor. Bu arada Helion'un diğer büyük yatırımcıları arasında LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve Facebook'un kurucu ortağı Dustin Moskovitz de bulunuyor.

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Teknoloji devleri şu anda, enerji taleplerinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması beklenen veri merkezlerini beslemek için yeterli gücü satın almak için yarışıyor. Bu da yaklaşık 650TWh'lik bir artış anlamına geliyor. Bu, Güney Kore gibi bir ülkenin tüketimini rahatlıkla aşıyor. Goldman Sachs'ın yakın zamanda yaptığı bir analiz, bunun ABD ve Avrupa'daki enerji sektörü için yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım fırsatı anlamına geldiğini söylüyor. Helion Energy ise -başarılı olursa- sadece 0,01 $/kWh'den elektrik satmayı hedefliyor.

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OpenAI, yapay zekanın enerji ihtiyacı için füzyonu düşünüyor