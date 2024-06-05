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    OpenAI, yapay zekanın sınırsız enerji ihtiyacını füzyon enerjisiyle karşılamak istiyor

    OpenAI'nin Helion Energy ile büyük miktarlarda' füzyon gücü satın almak için görüştüğü bildiriliyor. Sam Altman’ın Helion’un yatırımcısı olduğu düşünüldüğünde işler ilginçleşiyor.
    OpenAI, yapay zekanın enerji ihtiyacı için füzyonu düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın gelişimi ve enerji ihtiyacı aslında bir anlamda sınırsız. Peki sürdürülebilir, sürekli çalışan ve dünyadaki tüm insanların toplamından daha zeki bir yapay zekanın enerji ihtiyacını ne doyurabilir? Görünüşe göre yapay zekanın en önemli şirketi OpenAI ve kurucu ortağı Sam Altman, bunun için sınırsız enerjiyi yani füzyon enerjisini düşünüyor. Son gelen bilgilere göre Altman ve OpenAI’ın füzyon enerji şirketi Helion Energy ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.

    OpenAI, Helion ve füzyon üçgeni

    OpenAI, yapay zekanın enerji ihtiyacı için füzyonu düşünüyor Tam Boyutta Gör
    WSJ tarafından birkaç gün önce yayınlanan kapsamlı bir rapora göre ABD merkezli füzyon şirketi Helion Energy, OpenAI’ın veri merkezlerine güç sağlamak için büyük miktarlarda elektrik satın alacağı bir anlaşma hakkında görüşüyor. Öte yandan OpenAI CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman’in Helion’a 375 milyon dolar yatırım yaptığı ve şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu da biliniyor. Altman’ın çıkar çatışması nedeniyle Helion ve OpenAI’ın yaptığı görüşmelerde yer almadığının altı çiziliyor.

    Nükleer füzyon, güneş gibi yıldızlarda meydana gelen ve onlara güç veren şeyle aynı. Bu, tamamıyla temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı ancak onlarca yıldır yapılan yatırımlara rağmen ticari olarak bu teknoloji kullanılabilir hale getirilemedi. Öte yandan özellikle son birkaç yılda füzyon enerjisi alanında ciddi yatırımların yapıldığı ve çok önemli başarımlara imza atıldığını da açıkça görüyoruz.

    OpenAI, yapay zekanın enerji ihtiyacı için füzyonu düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Sam Altman ise bir süredir yapay zeka ve enerji konusunda konuşuyor. Altman, yapay zekanın artan güç taleplerini karşılamak için temiz bir enerji atılımına ihtiyaç olduğunu defalarca söyledi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir etkinlikte konuşan Altman, “Füzyona ihtiyacımız var ya da radikal bir şekilde daha ucuz güneş enerjisi artı depolama ya da büyük ölçekte bir şeye ihtiyacımız var.” demişti.

    Helion ise bu atılımı gerçekleştirmek için yarışıyor. Bu konudaki haberlerimizi yakından takip eden okuyucularımızın bildiği gibi Helion, geçtiğimiz yıl Microsoft ile füzyondan elde edilen güç için dünyanın ilk enerji anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 2028’e kadar Stargate adlı yapay zeka süper bilgisayarı ile 100 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa edilecek. Helion, ilk tesis için 2028 ve 50MW kapasiteyi hedefliyor olsa da füzyon enerjisi için bunlar halen radikal tarihler ve rakamlar.

    OpenAI, yapay zekanın enerji ihtiyacı için füzyonu düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Helion, Manyetik Hapislemeli Füzyon (MCF) olarak bilinen bir yöntemi benimsiyor ve reaktörün her iki ucunda da plazma üretmeyi amaçlıyor. Bu plazmalar daha sonra füzyon ateşlemesinin sağlandığı ve elektriğin üretildiği merkezi bir sıkıştırma odasına doğru hızlandırılıyor. Bu arada Helion'un diğer büyük yatırımcıları arasında LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve Facebook'un kurucu ortağı Dustin Moskovitz de bulunuyor.

    Teknoloji devleri şu anda, enerji taleplerinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması beklenen veri merkezlerini beslemek için yeterli gücü satın almak için yarışıyor. Bu da yaklaşık 650TWh'lik bir artış anlamına geliyor. Bu, Güney Kore gibi bir ülkenin tüketimini rahatlıkla aşıyor. Goldman Sachs'ın yakın zamanda yaptığı bir analiz, bunun ABD ve Avrupa'daki enerji sektörü için yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım fırsatı anlamına geldiğini söylüyor. Helion Energy ise -başarılı olursa- sadece 0,01 $/kWh'den elektrik satmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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