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    Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı: 5 GW büyüklüğünde!

    Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. 200.000 dönüm alan üzerine kurulu tesis, 5 GW büyüklüğüyle yılda 6,09 milyar kWh elektrik üretecek.
    Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. Kuzeybatı Sincan'da 200.000 dönüm arazi üzerine inşa edilen santral, yılda 6,09 milyar kWh (6,09 TWh) elektrik üretecek. Bu miktarın, Papau Yeni Gine'nin yıllık elektrik enerjisini karşılamaya yeteceği bildiriliyor.

    5 gigawatt kapasiteye sahip

    5 GW büyüklüğündeki devasa tesis, Sincan eyaletinin başkenti Urumçi yakınlarındaki çölde yer alıyor. Bölge seyrek nüfusuna karşılık rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olması sebebiyle seçildi. Burada üretilen elektrik, bölgenin ihtiyacının yanı sıra yoğun nüfusa sahip ülkenin doğusuna devasa enerji nakil hatlarıyla iletilecek.

    Sincan bölgesi, bölgede yaşayan Uygurlara Çin tarafından uygulanan kötü muamele ile tanınıyor. Bölge, büyük güneş enerjisi santrallerinin dışında, güneş panellerinin üretiminde kullanılan kritik bir hammadde olan polisilikon üretimi için de önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

    Çin şu anda kapasite bakımından dünyanın en büyük üç güneş enerjisi santraline sahip. Ülkenin batısında yer alan ve her biri 3 GW kapasiteli Ningxia Tenggeli ve Golmud Wutumeiren güneş enerjisi santralleri hizmete alınmış durumda. Kıyaslama açısından ülkemizdeki en büyük güneş enerjisi santralinin, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan ve 1.35 GW büyüklüğündeki Kalyon Karapınar GES olduğunu belirtelim.

    Güneş enerjisine büyük yatırım yapan Çin, geçtiğimiz sene 216 GW yeni kapasite ekleyerek güneşten elektrik üretimini %55 oranında arttırdı. Ülke, rüzgar enerjisi kapasitesini ise %20 oranında arttırdı. Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında zirveye çıktıktan sonra 2060 yılına kadar karbon nötre ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hükümet, 2030 yılına kadar 1.200 GW yenilenebilir enerji kapasitesi inşa etme taahhüdünde bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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