Opera Mini, 1 milyon indirme barajını geçti

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple'ın geçtiğimiz günlerde onaylanıp AppStore'da kullanıcılara sunulan mobil internet tarayıcısı Opera Mini, kısa bir süre içinde 1 milyon indirme barajını aştı. En çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde de 1 numaraya yerleşen Opera Mini'nin iPhone'un Safari tarayıcısına oranla çok daha hızlı olduğu belirtiliyor. Opera tarafından yapılan açıklamada kısa bir süre içerisinde bu kadar talep gören ve indirilen bir uygulamanın uzun bir süre daha listelerdeki yerini koruyacağı belirtildi.
Opera Mini internet tarayıcısının belirlenen en son indirilme rakamının 1,023,380 olduğu belirtild.
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peki güzel kardeşim 3g ile internete bağlı iken bu numaraları nereye yazacağımızı da söyleyiversen ...
Hmm... 85 milyon IPhone - Ipod touch kullanıcısından, 1 milyonu indirmiş... Bu mu çölde su bulma durumu :)
Firefox da berbat, Firefox da mükemmel. Kullanıcıya göre değişir. Mükemmel olarak gören insan sayısı daha çok ki şu anda açık ara ikinci (Chrome'a göre). 2-3 sene içerisinde kendini kaç defa katladı Firefox.
iPod Touch ve iPhone sayısı, Dünya üzerindeki netbook sayısından bile az, masaüstü ve notebook'ları saymıyorum. Ama ona rağmen Opera aşamadıysa kendini, vardır bir yerlerde sıkıntı.
8.50 sürümünden sonra her seferinde denedim. "Mükkemmel" , "en iyisi" dediğiniz tarayıcı, Hurriyet.com'daki videoları açamıyor. İlginçtir...
Firefox fan'ı falan değilim, yanlış anlaşılmasın. Bir aralar IE hastasıydım. Kullandığım 1-2 eklenti ve Firefox olmasaydı benim evimde internet bile olmayacaktı büyük ihtimâl.
Ama Opera gelişmedi o kadar. Demek ki iyi değil. Demek ki Firefox iyi ve tutuldu o kadar... = Diyebilir miyiz ?