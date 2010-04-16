Opera Mini, 1 milyon indirme barajını geçti

Apple'ın geçtiğimiz günlerde onaylanıp AppStore'da kullanıcılara sunulan mobil internet tarayıcısı Opera Mini, kısa bir süre içinde 1 milyon indirme barajını aştı. En çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde de 1 numaraya yerleşen Opera Mini'nin iPhone'un Safari tarayıcısına oranla çok daha hızlı olduğu belirtiliyor. Opera tarafından yapılan açıklamada kısa bir süre içerisinde bu kadar talep gören ve indirilen bir uygulamanın uzun bir süre daha listelerdeki yerini koruyacağı belirtildi.

Opera Mini internet tarayıcısının belirlenen en son indirilme rakamının 1,023,380 olduğu belirtild.