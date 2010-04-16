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Opera Mini, 1 milyon indirme barajını geçti

Opera Mini, 1 milyon indirme barajını geçti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
16
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz günlerde onaylanıp AppStore'da kullanıcılara sunulan mobil internet tarayıcısı Opera Mini, kısa bir süre içinde 1 milyon indirme barajını aştı. En çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde de 1 numaraya yerleşen Opera Mini'nin iPhone'un Safari tarayıcısına oranla çok daha hızlı olduğu belirtiliyor. Opera tarafından yapılan açıklamada kısa bir süre içerisinde bu kadar talep gören ve indirilen bir uygulamanın uzun bir süre daha listelerdeki yerini koruyacağı belirtildi.

Opera Mini internet tarayıcısının belirlenen en son indirilme rakamının 1,023,380 olduğu belirtild.


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DH Misafiri 9 yıl
yasaklı sitelere google dns numarası 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 yazarsanız hersiteye girer
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Noir Désir 9 yıl
Ben beğenmedim açıkçası. Safari'ye devam.
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ıspanak 9 yıl

DH Misafiri

yasaklı sitelere google dns numarası 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 yazarsanız hersiteye girer



peki güzel kardeşim 3g ile internete bağlı iken bu numaraları nereye yazacağımızı da söyleyiversen ...
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BoltAction 9 yıl
Bende sabirsizlikla bekledim ama tam bir hayal kirikligi. Perfect browser kullanmaya devam. :)
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yelkowan 9 yıl
İphone kullananlar çölde su bulmuş gibi operaya saldırırsa olacağı buydu :))
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Centauri 9 yıl

yelkowan

İphone kullananlar çölde su bulmuş gibi operaya saldırırsa olacağı buydu :))


Hmm... 85 milyon IPhone - Ipod touch kullanıcısından, 1 milyonu indirmiş... Bu mu çölde su bulma durumu :)
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merttr 9 yıl
kesinlikle berbat bir uygulama, inanilmaz yavas ve takilmaya sebeb oluyor cogu zaman, apple in niye izin verdigini kullandiktan sonra anladim :P
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Schumii 9 yıl
Ben de beğenmedim. Multitouch yok zoom yapmak işkence, ayrıca program kilitleniyor siteleri açmamaya başlıyor...
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spaydix 9 yıl
hayır pc dede birinci opera dır sadece insanlar denemediği için yaygınlaşmamış .denedikten sonra bırakmak zor benim gibi
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***CoNDoR*** 9 yıl
Ben hiç beğenmedim Opera Mini'yi. Tamam arayüz hız hoş. Ama multitouch olmaması zoom açısından bir dezavantaj. Tek bir zoom kademesi var tarayıcıda ki bu hoş bir durum değil. Bize göre değil kendine göre kullanılabilirliği var yani
Bir de nedense scrollu bir tuhaf geldi Opera Mini'nin. Safari forever
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sertacaygun 9 yıl

spaydix

hayır pc dede birinci opera dır sadece insanlar denemediği için yaygınlaşmamış .denedikten sonra bırakmak zor benim gibi



Firefox da berbat, Firefox da mükemmel. Kullanıcıya göre değişir. Mükemmel olarak gören insan sayısı daha çok ki şu anda açık ara ikinci (Chrome'a göre). 2-3 sene içerisinde kendini kaç defa katladı Firefox.

iPod Touch ve iPhone sayısı, Dünya üzerindeki netbook sayısından bile az, masaüstü ve notebook'ları saymıyorum. Ama ona rağmen Opera aşamadıysa kendini, vardır bir yerlerde sıkıntı.

8.50 sürümünden sonra her seferinde denedim. "Mükkemmel" , "en iyisi" dediğiniz tarayıcı, Hurriyet.com'daki videoları açamıyor. İlginçtir...

Firefox fan'ı falan değilim, yanlış anlaşılmasın. Bir aralar IE hastasıydım. Kullandığım 1-2 eklenti ve Firefox olmasaydı benim evimde internet bile olmayacaktı büyük ihtimâl.
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sertacaygun 9 yıl
Opera'nın Mini'sinin iyi olduğu biliniyor ki indirildi o kadar. Hem de iPhone'a... (Bilgisayara göre sayıları çok daha az)
Ama Opera gelişmedi o kadar. Demek ki iyi değil. Demek ki Firefox iyi ve tutuldu o kadar... = Diyebilir miyiz ?
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