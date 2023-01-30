Operasyonel kiralamada 2022'nin en popüler markaları belli oldu

Tam Boyutta Gör Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2022 yılı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2022 yılında 36 milyar 900 milyon TL’lik yatırım yaparak 69 bin 150 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 87 milyar 600 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 245 bine ulaştı.

Renault'nun liderliği sürüyor

Açıklanan rapora göre, Renault yüzde 20,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15,0 ile Fiat, yüzde 10,7 ile Toyota ve yüzde 10,4 ile Volkswagen ve Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 49’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27,8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,8 pay aldı.

Hafif ticarinin payı yükseliyor

Tam Boyutta Gör 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılı sonunda yüzde 6,7’ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 55,7 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 36,1’e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 8,2’ye çıktı.

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Sedan liderliği kaptırmıyor

TOKKDER raporuna göre, operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 61,2 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,0 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 10,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu araçları yüzde 1,2 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 65,2’sini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.

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