Operasyonel kiralamada 2022'nin en popüler markaları belli oldu

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2022 yılında 36 milyar 900 milyon TL’lik yatırım yaparak 69 bin 150 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 87 milyar 600 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 245 bine ulaştı.
Renault'nun liderliği sürüyor
Açıklanan rapora göre, Renault yüzde 20,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15,0 ile Fiat, yüzde 10,7 ile Toyota ve yüzde 10,4 ile Volkswagen ve Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 49’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27,8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,8 pay aldı.
Hafif ticarinin payı yükseliyor
Sedan liderliği kaptırmıyor
TOKKDER raporuna göre, operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 61,2 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,0 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 10,1 ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu araçları yüzde 1,2 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 65,2’sini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?